《經濟通通訊社１９日專訊》美國表示，一艘美國海軍艦艇在霍爾木茲海峽地區摧毀一架伊
朗無人機，不過伊朗方面表示並不知情。
美國總統特朗普表示，這架無人機飛至距離美國軍艦１０００米的範圍內，並無視多次要求
離開的命令。而伊朗外長扎里夫表示，並沒有收到無人機被擊落的消息。（ｍｎ）
19/07/2019 09:05
《國際要聞》特朗普稱海軍擊落一架伊朗無人機，伊朗表示不知情
《經濟通通訊社１９日專訊》美國表示，一艘美國海軍艦艇在霍爾木茲海峽地區摧毀一架伊
朗無人機，不過伊朗方面表示並不知情。
美國總統特朗普表示，這架無人機飛至距離美國軍艦１０００米的範圍內，並無視多次要求
離開的命令。而伊朗外長扎里夫表示，並沒有收到無人機被擊落的消息。（ｍｎ）
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