《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局可能需要盡早採取行
動刺激美國經濟，以防範風險上升。
他稱，無必要等到情況變得很壞，才採取一系列大幅減息的行動，如果能夠採取行動，就不
要等到數據出現根本性的轉向才進行。（ｍｎ）
19/07/2019 09:21
【減息將至】儲局副主席：需盡早採取行動刺激經濟以防範風險上升
《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局可能需要盡早採取行
動刺激美國經濟，以防範風險上升。
他稱，無必要等到情況變得很壞，才採取一系列大幅減息的行動，如果能夠採取行動，就不
要等到數據出現根本性的轉向才進行。（ｍｎ）
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