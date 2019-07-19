【減息將至】儲局副主席：需盡早採取行動刺激經濟以防範風險上升

《經濟通通訊社１９日專訊》美國聯儲局副主席克拉里達表示，聯儲局可能需要盡早採取行

動刺激美國經濟，以防範風險上升。

他稱，無必要等到情況變得很壞，才採取一系列大幅減息的行動，如果能夠採取行動，就不

要等到數據出現根本性的轉向才進行。（ｍｎ）

