【華為風波】美國參議員要求限制華為買賣美國專利

《經濟通通訊社１９日專訊》美國國會共和黨參議員提出法案，令聯邦政府能夠阻止被列入

政府貿易黑名單的公司購買、出售或獨家授權美國專利，矛頭直指華為。

此前華為向美國最大流動電訊商Ｖｅｒｉｚｏｎ施壓，要求後者支付２００多項專利的許可

費。

華為發表聲明稱，批評議案侵犯專利持有人保護知識產權的基本權利，這是美國法律及國際

公約承認的權利。（ｍｎ）

