【脫歐之後】英國下議院通過法案，試圖阻止下任英揆強行硬脫歐

《經濟通通訊社１９日專訊》英國議員通過法案，阻止下屆首相通過暫停國會來強行推行無

協議脫歐設。英國下任首相大熱約翰遜已承諾，無論是否達成過渡協議，都將帶領英國在１０月

３０日脫歐，同時亦拒絕排除讓下議院休會或暫停的可能性。

英國下議院以３１５票對２７４票，通過即使在國會被暫停的情況下，亦要在９月及１０月

的數天內開會審議北愛爾蘭事務。同時要求內閣大臣每兩周報告一次重建已經解散的北愛爾蘭議

會的進展情況，並讓議員有機會討論並批准這些報告。（ｍｎ）

