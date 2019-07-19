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19/07/2019 14:21

【朝鮮局勢】北韓去年貿易總額減半，與中國貿易大減４８％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》大韓貿易投資振興公社（ＫＯＴＲＡ）發表數據顯示，北韓去
年貿易總額在剔除南韓後為２８﹒４億美元，按年大減５成，為連續兩年下跌。北韓出口減少
８６％至２﹒４億美元，進口下跌３１％至２６億美元。
　　北韓與最大貿易夥伴中國的貿易額下跌４８％至２７﹒２億美元，中國佔北韓貿易總額的
９５﹒８％，按年提高１個百分點，排在第２位的俄羅斯僅佔貿易總額的１﹒２％。（ｍｎ）

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