《台股攻略－馮偉明》受台積電帶動，台股逼近１０９００點

《台股攻略》台股今日（１９日）開高收高，升７３﹒９１點，收１０８７３﹒１９點，成

交金額為新台幣１２２５﹒６７億元。

台積電法說會報喜加上市場預期美國減息，刺激亞股今日全面上揚，台股亦開高走高。台積

電升１﹒９７％，收新台幣２５９元；鴻海升０﹒３８％，收新台幣７９﹒３元；大立光開高走

低，跌０﹒２４％，收新台幣４１４０元。台積電營運報喜，推升半導體族群造好，５Ｇ、網通

及砷化鎵等族群也跟隨上升。半導體族群中，立積、揚智、聯詠及矽統升超過５％以上；５Ｇ族

群包括智邦、台光電、全新及欣興等翻紅，台光電升超過５％，智邦、全新與欣興等也升２％以

上；網通族群中的智易大漲近４％，建漢、友訊及先豐也升１％以上。受惠比特幣價格再度站上

１萬美元，板卡廠技嘉升０﹒３１％，收新台幣４８﹒２元；微星升０﹒８１％，收新台幣

８７﹒６元。金融股方面，國泰金跌０﹒１２％，收新台幣４１﹒０５元；中信金跌０﹒４９％

，收新台幣２０﹒５元；兆豐金收平盤新台幣３１﹒８５元；富邦金升０﹒１２％，收新台幣

４３﹒５元。

大市繼續觀望日韓貿易戰發展，台股月季線回吐壓力持續增強，預期個股將強者愈強，投資

者須多加留意。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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