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即市新聞

19/07/2019 17:36

《台股攻略－馮偉明》受台積電帶動，台股逼近１０９００點

　　《台股攻略》台股今日（１９日）開高收高，升７３﹒９１點，收１０８７３﹒１９點，成
交金額為新台幣１２２５﹒６７億元。
　　台積電法說會報喜加上市場預期美國減息，刺激亞股今日全面上揚，台股亦開高走高。台積
電升１﹒９７％，收新台幣２５９元；鴻海升０﹒３８％，收新台幣７９﹒３元；大立光開高走
低，跌０﹒２４％，收新台幣４１４０元。台積電營運報喜，推升半導體族群造好，５Ｇ、網通
及砷化鎵等族群也跟隨上升。半導體族群中，立積、揚智、聯詠及矽統升超過５％以上；５Ｇ族
群包括智邦、台光電、全新及欣興等翻紅，台光電升超過５％，智邦、全新與欣興等也升２％以
上；網通族群中的智易大漲近４％，建漢、友訊及先豐也升１％以上。受惠比特幣價格再度站上
１萬美元，板卡廠技嘉升０﹒３１％，收新台幣４８﹒２元；微星升０﹒８１％，收新台幣
８７﹒６元。金融股方面，國泰金跌０﹒１２％，收新台幣４１﹒０５元；中信金跌０﹒４９％
，收新台幣２０﹒５元；兆豐金收平盤新台幣３１﹒８５元；富邦金升０﹒１２％，收新台幣
４３﹒５元。
　　大市繼續觀望日韓貿易戰發展，台股月季線回吐壓力持續增強，預期個股將強者愈強，投資
者須多加留意。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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