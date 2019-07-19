《談國論企－黎偉成》社會融資上半年同比多增四成六

《談國論企》中國的社會融資規模於２０１９年上半年同比扭轉上年之跌轉升，不僅繼續受

到商業銀行對實體經濟發放的人民幣貸款多增的支持，且信托貸款亦由減轉增，而企業債券淨融

資和地方政府專項債卷淨融資多增等項目的支持，重要的是社會融資對直接貸款的依存度有頗大

的減退，和加大多元化發展的力度，相信此能更積極、有效地支持政府力促以供給側結構性改革

為主的內需拉動經濟穩中有進的成長。



＊信托企債地方債皆淨增委托少減亦佳＊



據中國人民銀行所發布的《２０１９年上半年社會融資規模增量統計數據報告》資料顯示，

淨增量於２０１９年１－６月份累計達１３﹒２萬億元，較上年同期多增３﹒１８萬億元或

４５﹒９４％，相對於２０１８年上半年僅９﹒１萬億元和少增２﹒０３萬億元或１８﹒１７％

，有良好的進展，乃因２０１９年６月份２﹒２６萬億元較上年同期多增７７０５億元或５２％

，和環比增６１﹒４３％，而５月份達１﹒４萬億元同比多增４４６６億元或５８﹒７１％，當

然繼續受到（一）金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款的支持，於２０１９年１－６月份累計

淨增１０﹒０２萬億元，同比增長１﹒２６萬億元或１４﹒３％，情況較上年同期８﹒７６萬億

元略增６﹒６９％為佳。

更重要的，是金融機構對實體經濟發放的人民幣貸款額度，於社會融資總規模所佔比重，於

２０１９年上半年末雖仍然高達７５﹒８％，但此數相對於２０１８年同期大幅回落凡１１﹒４

個百分點之普，充分顯示社會融資的單一依存度有相對明顯的降低，並作多元發展。

社會融資確有多個項目出現良性的新發展，特別是（二）信托貸款，於２０１９年上半年淨

增９２８億元，上年同期淨減１８６３億元，來回相差２７９１億元，佳象也。信托貸款為受托

人接受委托人的委托，將委托人存入的資金，按指定的對象、用途、期限、利率與金額等發放貸

款，和負責到期收回貸款本息的一類金融服務，而委托人在發放貸款的對象、用途等方面有充分

的自主權，又可利用信托公司在企業資信和資金管理方面的優勢，增加資金的安全性，以提高資

金使用效率。

和（二）企業債券融資（Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ Ｂｏｎｄ）亦有改善，於２０１９年上半

年淨增１﹒４６萬億元，同比增長４３﹒１４％，扭轉上年同期增１﹒０２億元和同比減少

５６﹒９％之況。此為股份公司而在中國有一部分屬非股份公司發債，通常是依照法定程序發行

和約定在一定期限內還本付息的債券，顯示金融機構支持特別是非股份公司的企業機構增加融資

的力度，有初步的改善，當然要保持穩定的發展和成長。

（三）地方政府專項債券淨融資，於２０１９年上半年累計淨增１﹒１９萬億元，同比多增

８２５８億元或２﹒３倍，而２０１８年１－６月份的多淨增３６４２億元，可見地債受到資本

市場的高度認受。此可使地方政府增加資金來源，更促地方政府按照市場規律強化開支與收入之

間的平衡性，和減低對中央政府補助的支持力度，更佳。



＊直接貸款佔比大降因社會融資再多元發展＊



難得的是（四）委托貸款，於２０１９年上半年即使累計減少４９３３億元，比上年同期少

減３０７０億元，亦屬改善。委托貸款由委托人提供合法來源的資金，而委托業務銀行會根據委

托人確定的貸款對象、用途、金額、期限、利率代為發放、監督使用，並協助收回的貸款業務；

委托人通常政府部門、企業單位，亦有個人，本屬可靠性和穩定性相對頗高的融資，政府應該作

出支持。

即甚至（四）未貼現銀行承兌匯票發展亦可：於２０１９年上半年淨減額度３８９億元，較

上年同期少減２３２７億元，仍屬有改進之況。銀行承兌匯票貼現是指銀行承兌票的財現申請人

由於資金需要，將未到期銀行承兌匯票轉讓予銀行，銀行按票面金額扣除貼現利息後，將餘額付

給持票人的一種融資行為，特點是（ｉ）因匯票是由其他商業銀行承兌過而風險相對較低、

（ｉｉ）流動性強，所產生的效應為（Ｉ）賣方可對現有或新的客戶提供遠期付款方式，增加銷

售額和提高市場競爭力，（ＩＩ）買方則可利用遠期付款，以有限的資購進更多貸物，最大限度

地減少對營運資金的佔用與需求，和（ＩＩＩ）相對於傳統貸款融資按理可以明顯降低財務費用

。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

