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即市新聞

19/07/2019 09:25

《異動股》港鐵（６６）罕有發盈警，開市前回吐３％兼失十天線

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港鐵（０００６６）昨日收市後發盈警，需為沙中線撥備２０
億元，競價時段結束後，即開市前，連升八日累漲５﹒１％後回吐２﹒９６％，報
５４﹒０５元，失守１０天線（５４﹒３８元）；成交約３９萬股，涉資２０９３萬元。港鐵昨
日破頂，高見５５﹒７５元。
　　港鐵公布，為了繼續推進沙田至中環線項目，以及促使在２０２０年第一季啟用屯馬線大圍
站至啟德站路段的商業服務，將在不影響其法律責任的原則為基礎下，支付紅磡事件所產生的費
用，以及與分階段啟用屯馬線相關的若干費用，現時對該等費用的最佳估計為合共約２０億元，
因此將於截至今年６月３０日止六個月的綜合損益表內作出一項２０億元的撥備。
　　連同港鐵早前公布就Ｆｉｒｓｔ　ＭＴＲ　Ｓｏｕｔｈ　Ｗｅｓｔｅｒｎ　
Ｔｒａｉｎｓ　　Ｌｉｍｉｔｅｄ（公司持股３０％的合營公司）作出約４３００萬英鎊（相當
於約４﹒３億港元）的撥備，於截至今年６月底止六個月，就上述事宜於公司綜合損益表內記入
的撥備總額為２４﹒３億港元。該撥備總額分別相當於截至去年６月底止六個月及截至去年
１２月底止年度公司及其附屬公司基本業務所產生的綜合利潤約５２％及２２％。
　　現時，恆生指數報２８５８５，上升１２３點或上升０﹒４３％，主板成交１７﹒８８億元
。國企指數報１０８５１，上升６７點或上升０﹒６２％。
　　上證綜指報２９０９，上升８點或上升０﹒２９％，成交１２﹒５６億元人民幣。
　　深成指報９１９８，上升４４點或上升０﹒４８％，成交１６﹒７０億元人民幣。（ｔｔ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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