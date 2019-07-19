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19/07/2019 09:34

《異動股》酷派（２３６９）停牌逾兩年後今早復牌，現急插五成三

　　《經濟通通訊社１９日專訊》酷派集團（０２３６９）今早復牌，股價急插並為暫時跌幅最
大個股，現報０﹒３３５元，跌５３﹒４７％，盤中高見０﹒３７５元，低報０﹒２８元，暫成
交達８５１５萬股，涉資２７３６萬元。
　　酷派公布，自２０１７年３月３１日停牌以來，由於已符合所有復牌條件，故已向聯交所申
請今早恢復股份於聯交所買賣，結束歷時逾２７個月的停牌。該集團停牌時收報０﹒７２元。
　　該集團指，符合聯交所施加的復牌條件，包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及解
決任何審計保留意見、進行適當調查以解決其核數師提出的審計問題，及向市場通知對股東及投
資者屬重大所有資料，以便其評估該集團狀況。
　　現時，恆生指數報２８７００，升２３９點或升０﹒８４％，主板成交５２﹒６２億元。國
企指數報１０９００，升１﹒０８％或升１１６點。
　　上證綜指報２９１７，升１６點或升０﹒５７％，暫成交１３１﹒３２億元人民幣。
　　深成指報９２２８，升７３點或升０﹒８０％，暫成交１８５﹒２３億元人民幣。

　　表列十大跌幅個股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　酷派集團（０２３６９）　　　０﹒３３５元　　　跌５３﹒４７％
　　滄海控股（０２０１７）　　　０﹒６８０元　　　跌１３﹒９２％
　　創陞控股（０２６８０）　　　１﹒５００元　　　跌　７﹒９８％
　　新威斯頓（０８２４２）　　　０﹒０７４元　　　跌　７﹒５０％
　　澳能建設（０１１８３）　　　１﹒０３０元　　　跌　７﹒２１％

　　
　　萬德金融（０８１６３）　　　０﹒０１５元　　　跌　６﹒２５％
　　匯銀控股（０１１７８）　　　０﹒３７５元　　　跌　６﹒２５％
　　金匯教育（０８１６０）　　　０﹒２５０元　　　跌　５﹒６６％
　　中國優通（０６１６８）　　　０﹒３５０元　　　跌　５﹒４１％
　　弘達金融（０１８２２）　　　０﹒０２０元　　　跌　４﹒７６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｓｃ）

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