《異動股》酷派（２３６９）停牌逾兩年後今早復牌，現急插五成三

《經濟通通訊社１９日專訊》酷派集團（０２３６９）今早復牌，股價急插並為暫時跌幅最

大個股，現報０﹒３３５元，跌５３﹒４７％，盤中高見０﹒３７５元，低報０﹒２８元，暫成

交達８５１５萬股，涉資２７３６萬元。

酷派公布，自２０１７年３月３１日停牌以來，由於已符合所有復牌條件，故已向聯交所申

請今早恢復股份於聯交所買賣，結束歷時逾２７個月的停牌。該集團停牌時收報０﹒７２元。

該集團指，符合聯交所施加的復牌條件，包括刊發上市規則規定的所有未刊發財務業績及解

決任何審計保留意見、進行適當調查以解決其核數師提出的審計問題，及向市場通知對股東及投

資者屬重大所有資料，以便其評估該集團狀況。

現時，恆生指數報２８７００，升２３９點或升０﹒８４％，主板成交５２﹒６２億元。國

企指數報１０９００，升１﹒０８％或升１１６點。

上證綜指報２９１７，升１６點或升０﹒５７％，暫成交１３１﹒３２億元人民幣。

深成指報９２２８，升７３點或升０﹒８０％，暫成交１８５﹒２３億元人民幣。



表列十大跌幅個股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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酷派集團（０２３６９） ０﹒３３５元 跌５３﹒４７％

滄海控股（０２０１７） ０﹒６８０元 跌１３﹒９２％

創陞控股（０２６８０） １﹒５００元 跌 ７﹒９８％

新威斯頓（０８２４２） ０﹒０７４元 跌 ７﹒５０％

澳能建設（０１１８３） １﹒０３０元 跌 ７﹒２１％





萬德金融（０８１６３） ０﹒０１５元 跌 ６﹒２５％

匯銀控股（０１１７８） ０﹒３７５元 跌 ６﹒２５％

金匯教育（０８１６０） ０﹒２５０元 跌 ５﹒６６％

中國優通（０６１６８） ０﹒３５０元 跌 ５﹒４１％

弘達金融（０１８２２） ０﹒０２０元 跌 ４﹒７６％

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（ｓｃ）

