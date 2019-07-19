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19/07/2019 12:11

【駐滬專電】上海市委書記李強專題調研臨港地區

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市委書記李強日前（１８日）專題調
研浦東臨港地區並指出，臨港地區是上海面向未來發展的重要戰略空間，要著力推進更高起點的
深化改革和更高層次的對外開放。為推動改革開放再出發、提升城市能級和核心競爭力作出更大
貢獻。

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