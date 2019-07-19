《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市委書記李強日前（１８日）專題調
研浦東臨港地區並指出，臨港地區是上海面向未來發展的重要戰略空間，要著力推進更高起點的
深化改革和更高層次的對外開放。為推動改革開放再出發、提升城市能級和核心競爭力作出更大
貢獻。
19/07/2019 12:11
【駐滬專電】上海市委書記李強專題調研臨港地區
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市委書記李強日前（１８日）專題調
研浦東臨港地區並指出，臨港地區是上海面向未來發展的重要戰略空間，要著力推進更高起點的
深化改革和更高層次的對外開放。為推動改革開放再出發、提升城市能級和核心競爭力作出更大
貢獻。
|生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
|中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
|生財有道19/07/2019
【外匯攻略】澳洲留學查詢「升到嘭嘭聲」 幾時兌澳元專家話你聽
|國際動態19/07/2019
日「京都動畫」遭縱火 33死36傷
|生財有道18/07/2019
【港鐵盈警】港鐵為紅磡事件撥備20億元 料將降公司現金流
|生財有道18/07/2019
沙中線明年首季局部開通大圍至啟德站 料可3分半鐘一班車
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰