《午市前瞻》市場熱炒環球減息潮，港股短期有望上試２９０００點

《經濟通通訊社１９日專訊》紐約聯儲行長威廉斯講話鞏固市場對聯儲局本月底減息的預期

，帶動美股造好，其中道指收市微升３點至２７２２２點；標指收高１０點或０﹒４％，至

２９９５點；納指漲２２點或０﹒３％，至８２０７點。

另外，中美貿易戰再有新進展，美國財長努欽表示，美中官員將通電話，並可能為恢復面對

面貿易談判鋪路，中方亦在趕在中美對話前夕購買大量美國高粱。

受中美貿易戰及減息憧憬，港股早市表現造好，高開１２３點報２８５８５點，先重返廿天

線（約２８５２１），其後愈升愈有，最多升過３４７點，收復百天線（約２８６４５），最終

港股半日收報２８７７２點，升３１０點或１﹒０９％，半日成交３８８﹒９９億。國企指數收

報１０９２９，升１﹒３５％或升１４５點。

Ａ股市場亦表現造好，上證午收２９３０，升２９點或升１﹒０１％，半日成交

８９４﹒７１億元人民幣。深證成分股午收報９２６０，升１０６點或升１﹒１６％，半交

１１７９﹒２９億元人民幣。

重磅股方面，除港交所（００３８８）受高盛唱淡外全線造好，高盛料成交低迷會影響該股

業績，降其目標價由２７０元至２３８元，投資評級由「中性」下調至「賣出」。港交所半日跌

０﹒６６％，報２７１﹒２元。騰訊（００７００）升１﹒２３％，報３６１元；匯控

（００００５）漲０﹒５４％，報６５﹒１元；友邦（０１２９９）發力再創股價新高見

８８﹒２５元，半日升２﹒０３％，報８７﹒９元。中移動（００９４１）升０﹒５％，報

７０﹒９元。

另外，港鐵（０００６６）罕有發盈警需為沙中線撥備２０億元，累升八日累漲５﹒１％後

，今日急吐２﹒０６％，報５４﹒５５元，為半日表現最差藍籌。



＊中美貿戰緩和科技股受捧，酷派復牌急瀉＊



中美貿戰有好消息手機設備股全線上漲，藍籌中以舜宇光學（０２３８２）升幅較多，半日

升３﹒７８％，報８９﹒２元，為半日表現最佳藍籌；瑞聲（０２０１８）則漲１﹒８６％，報

４３﹒９元。富智康（０２０３８）昨日公布料半年虧損收窄，今日股價升３﹒５７％，報

０﹒８７元；華顯光電（００３３４）揚７﹒２７％，報０﹒５９元；丘鈦科技（０１４７８）

急升５﹒３４％，報７﹒５元。停牌多年的酷派集團（０２３６９）今日復牌，股價受壓，半日

急瀉４４﹒４４％，報０﹒４元，為半日跌幅最大個股。

５Ｇ設備股普遍亦有追捧，其中鐵塔（００７８８）四連跌後，今日彈２﹒４４％，報

２﹒１元；中通服（００５５２）亦升２﹒３３％，報５﹒７１元；中興（００７６３）漲

１﹒３５％，報２２﹒６元；京信通信（０２３４２）微升０﹒５７％，報１﹒７７元；

優通（０６１６８）跌８﹒１１％，報０﹒３４元；昂納科技（００８７７）軟２﹒９１％，報

４﹒０１元。

油價在亞洲交易時段反彈，半日「三桶油」表現向好，其中與油價走勢較密切的中海油

（００８８３）升２﹒１７％，報１３﹒１６元；中石化（００３８６）亦漲２﹒５３％，報５

﹒２６元；中石油（００８５７）則升１﹒６５％，報４﹒３１元。



＊銀價創一年高，中國白銀飆四成暫最大個股＊



金價銀價因減息憧憬再漲，隔晚白銀價格六連漲創一年高位見１６﹒４８美元，刺激中國白

銀（００８１５）飆４０％，報０﹒７７元，為半日升幅最大個股。金價方面，隔晚再觸及７月

初六年高位１４２９﹒４美元，亦帶動黃金相關股份上揚，招金礦業（０１８１８）升

２﹒９４％，報９﹒１１元；山東黃金（０１７８７）揚４﹒０１％，報１５﹒０４元；紫金礦

業（０２８９９）走高２﹒８８％，報３﹒２２元；ＳＰＤＲ金ＥＴＦ（０２８４０）亦升

１﹒５３％，報１０６４元。

中生製藥（０１１７７）旗下降糖藥獲批通過一致性評價，股價半日升３﹒５１％，報

９﹒１４元；石藥（０１０９３）亦升０﹒７５％，報１３﹒４４元；國藥（０１０９９）升２

﹒２１％，報３０﹒１元；藥明生物（０２２６９）再升５﹒２％，報８３元；同系藥明康德（

０２３５９）亦漲２﹒３３％，報７２﹒６元；金斯瑞（０１５４８）升３﹒３６％，報

１８﹒４６元；綠葉製藥（０２１８６）再升２﹒２６％，報６﹒３４元。



＊Ａ股造好，中資金融股受捧，內險股顯著升＊



中資金融股隨Ａ股造好，其中內險股中以中再保（０１５０８）升幅較大，升２﹒９６％，

報１﹒３９元；新保（０１３３６）揚２﹒３９％，報３８﹒５元；中人保（０１３３９）升２

﹒７９％，報３﹒３２元；太平（００９６６）升２﹒０９％，報２２元；平保

（０２３１８）升１﹒５９％，報９５﹒６元；太保（０２６０１）升１﹒２３％，報

３３﹒０５元；國壽（０２６２８）升１﹒７１％，報２０﹒８５元。

內銀股方面，四大行中以中行（０３９８８）升幅較大，漲１﹒５３％，報３﹒３１元；

建行（００９３９）升１﹒４５％，報６﹒２８元；工行（０１３９８）升１﹒２７％，報

５﹒５８元；農行（０１２８８）走高０﹒９３％，報３﹒２７元。另外，招行（０３９６８）

走高２﹒４４％，報３９﹒８５元。

中資證商股方面，中信証券（０６０３０）走高２﹒４７％，報１５﹒７４元；廣發証券（

０１７７６）揚２﹒６４％，報９﹒３４元；中信建投（０６０６６）漲２﹒６８％，報

５﹒７４元；招商證券（０６０９９）升１﹒８８％，報９﹒２２元；中國銀河（０６８８１）

升２﹒７％，報４﹒５７元；華泰六八八六（０６８８６）升２﹒７６％，報１３﹒４元；海通

證券（０６８３７）升１﹒６９％，報８﹒４４元。



＊黃偉豪：港鐵回吐屬合理現象，可待回至廿天線吸納＊



港股今早高開１２３點，其後更最多急漲３４８點。中民證券（香港）研究部董事黃偉豪接

受《經濟通通訊社》採訪時表示，近日市埸一直在２８０００至２６０００點上落，今日稍為有

突破，升幅原因是市埸再次炒作減息預期。他續解釋指，由於上日（１９日）紐約聯儲行長和聯

儲局委員對減息預期提升，而且南韓及印尼開始減息，因此預料市場會炒熱一輪環球減息潮，並

對港股短線有提振作用。他預料，港股若能企穩在２８６００點之上兼成交配合，短期內有機會

升至２９０００點附近，但這亦是初步的阻力位。他續指若美中官員第二輪通話完結後，若能確

實談判日期，有望帶動港股企穩２９０００點之上。

港鐵發盈警導致股價下挫，黃偉豪表示由於開市急跌後出現收窄跡象，認為事件不是太負面

，投資者可繼續持貨。他解釋，撥備為一次事件，而港鐵票務業務都相對穩定，若現時物業開發

上的項目收入有所增加，更可抵銷是次的影響。他指雖然港鐵短期有震盪，但由於港鐵多日破頂

，現作回吐實屬合理現象，可待股價回落至廿天線約５３﹒６元，可作第一注買入，目標上望６

０元。（ｊｔ、ｓｃ）

