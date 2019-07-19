【北水炒Ｄ乜】北水淨流入８﹒６億，買建行友邦中人壽沽恒大中興

《經濟通通訊社１９日專訊》港股周五高開１２３點後，升幅幅雖一度收窄至只有８９點，

創全日最低位２８５５１點，但隨著人行連續四日進行逆回購刺激Ａ股反彈，帶動中資金融股全

線上揚，加上友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）等重磅股升幅顯著，港股拾級而上，半

日收市前最多漲３４７點，高見２８８０９點。午後港交所（００３８８）持續弱勢，港股升幅

亦見收窄，最終全日進帳３０３點或１﹒０７％，報２８７６５點，重上廿天線（２８５２０點

）及百天線（２８６４５點）。

按額度計算，北水全日淨流入８﹒５５億元人民幣，較周四的５﹒７２億人民幣，增加

２﹒８３億或４９﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是建設銀行（００９３９）、友邦保險及

中國人壽（０２６２８）；淨賣出最多的依次是中國恆大（０３３３３）、中興通訊

（００７６３）及紫金礦業（０２８９９）。主板成交額６７５﹒８５億元，較周四增加

１１﹒６％，其中港股通成交６５﹒１１億元，佔總成交９﹒６３％。



＊北水追建行友邦＊



人行連續四日進行逆回購，７６９６萬北水淨買入建設銀行，股價升０﹒９７％。匯豐證券

提高友邦保險目標價至９５元，友邦保險獲７６７７萬北水買入，股價急升２﹒７３％，中國人

壽亦錄得淨買入６０９３萬元。

中國恆大宣布，為確保旗下恆大地產與深深房的重組項目有序進行，董事會決議將約定每年

７月分派的股息，改為不遲於今年底前派發２０１８年度股息，約６２０１萬北水沽出該股，股

價亦跌２﹒４３％。台灣擬禁止公務機關採購華為、中興及海康威視產品，令６０１３萬北水沽

中興通訊，但股價仍升１﹒３５％，黃金股再獲追捧炒上，紫金礦業股價漲２﹒２４％，投資者

乘機獲利回套，４９４２萬北水淨流出該股。（ｂｎ）

