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即市新聞

19/07/2019 15:47

《美元走勢－羅明立》環球避險情緒帶動需求，日圓仍有上升空間

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０７﹒７１　　　１０７﹒１９　　　１０７﹒２６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２８２　　　１﹒１２３９　　　１﹒１２７７
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２５５６　　　１﹒２５１２　　　１﹒２５４９
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９８４７　　　０﹒９８０４　　　０﹒９８１３
　　　美元╱港元　　　　７﹒８１５６　　　７﹒８０１１　　　７﹒８１５５

　　《美元走勢》美國紐約聯儲銀行總裁認為，在經濟處於危機初期，最有效的應對方法是減息
，央行不應該等到危機爆發時才採取行動，顯示擁有聯儲局利率決策投票權的他，支持美聯儲減
息刺激經濟的政策方向。另外，中東地緣政策風險上升，刺激資金的避險情緒。美匯指數短線回
落至９６﹒７０附近，投資者普遍預期美聯儲將於本月減息，同時觀望美聯儲的議息聲明來評估
美國的減息步伐。
　
　　日本財務省公布，６月出口總額按年下降６﹒７％，差於預期的５﹒６％跌幅，並連續第七
個月錄得下跌，反映日本出口疲弱情況持續。同期，入口總額亦按年下跌５﹒２％，減幅高於預
期的下跌０﹒４％，亦是近四個月以來最大，反映需求亦在轉差中。雖然６月份日本貿易錄得
５８９５億日圓盈餘，扭轉了前值的９６８３億日圓貿易赤字，但盈餘主要由於入口量大跌，對
經濟並不利好。然而，由於日本央行亦傾向長期維持超寬鬆的貨幣政策，不過環球市場的避險情
緒帶動日圓需求，估計日圓後市仍有上升空間。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒１０　　　１０６﹒７０　　　１０８﹒７０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１２３０　　　１﹒１３５０　　　１﹒１１７０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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