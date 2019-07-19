《美元走勢－羅明立》環球避險情緒帶動需求，日圓仍有上升空間

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １０７﹒７１ １０７﹒１９ １０７﹒２６

歐元╱美元 １﹒１２８２ １﹒１２３９ １﹒１２７７

英鎊╱美元 １﹒２５５６ １﹒２５１２ １﹒２５４９

美元╱瑞郎 ０﹒９８４７ ０﹒９８０４ ０﹒９８１３

美元╱港元 ７﹒８１５６ ７﹒８０１１ ７﹒８１５５



《美元走勢》美國紐約聯儲銀行總裁認為，在經濟處於危機初期，最有效的應對方法是減息

，央行不應該等到危機爆發時才採取行動，顯示擁有聯儲局利率決策投票權的他，支持美聯儲減

息刺激經濟的政策方向。另外，中東地緣政策風險上升，刺激資金的避險情緒。美匯指數短線回

落至９６﹒７０附近，投資者普遍預期美聯儲將於本月減息，同時觀望美聯儲的議息聲明來評估

美國的減息步伐。



日本財務省公布，６月出口總額按年下降６﹒７％，差於預期的５﹒６％跌幅，並連續第七

個月錄得下跌，反映日本出口疲弱情況持續。同期，入口總額亦按年下跌５﹒２％，減幅高於預

期的下跌０﹒４％，亦是近四個月以來最大，反映需求亦在轉差中。雖然６月份日本貿易錄得

５８９５億日圓盈餘，扭轉了前值的９６８３億日圓貿易赤字，但盈餘主要由於入口量大跌，對

經濟並不利好。然而，由於日本央行亦傾向長期維持超寬鬆的貨幣政策，不過環球市場的避險情

緒帶動日圓需求，估計日圓後市仍有上升空間。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒１０ １０６﹒７０ １０８﹒７０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１２３０ １﹒１３５０ １﹒１１７０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

