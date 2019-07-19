最新一批供６５歲或以人士申購的銀色債券昨日（１８日）截止認購，政府發言人表示，初
步認購金額約７９億元，較發行額３０億元超出逾１﹒６倍，認購人數高達約５﹒６萬人；認購
額及認購人數均較去年高超過兩成。
翻查資料，四批銀債中以２０１６年首批銀債認購反應最好，當時認購額及認購人數分別為
８９億元及７﹒６萬人。《香港經濟日報》
19/07/2019 08:16
【銀色債券】５﹒６萬人申購，超購１﹒６倍，均較去年高超過兩成
最新一批供６５歲或以人士申購的銀色債券昨日（１８日）截止認購，政府發言人表示，初
步認購金額約７９億元，較發行額３０億元超出逾１﹒６倍，認購人數高達約５﹒６萬人；認購
額及認購人數均較去年高超過兩成。
翻查資料，四批銀債中以２０１６年首批銀債認購反應最好，當時認購額及認購人數分別為
８９億元及７﹒６萬人。《香港經濟日報》
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