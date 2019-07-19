【企業盈警】中國民生金融（２４５）料中期業績錄虧損

《經濟通通訊社１９日專訊》中國民生金融（００２４５）公布，相比去年同期錄得純利約

１﹒７６億元，預期集團截至本年度６月３０日止之中期業績錄得虧損。

集團指，此虧損主要因為上半年計入損益之金融資產公平值下跌，產生未變現虧損。

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