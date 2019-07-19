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即市新聞

19/07/2019 11:19

【港元利率】拆息普遍上揚，一個月期升至１﹒９厘

　　《經濟通通訊社１９日專訊》港元拆息繼上日全線上漲後，今日拆息普遍上升，僅六個月及
十二個月拆息微跌。其中，隔夜息升０﹒１８厘，至１﹒２７８９３厘，而與按揭利率相關的一
個月拆息亦兩連升，報１﹒９０７５０厘，與同期美元利差收窄至３９個基點。
　　三個月拆息今日升至２﹒２２６４２厘，較同期美息仍低約８個基點。六個月拆息及十二個
月拆息兩連升後，今日分別回落至２﹒３０６７９厘及２﹒３０９９９厘。
　　港元匯價今早在７﹒８１１０－７﹒８１６７之間上落，最新報７﹒８１１７兌１美元，較
前收市價升約０﹒０５％。
　　美國聯儲局第二和第三號人物副主席和紐約聯儲銀行行長威廉斯發出強烈減息信號，市場增
加本月底聯儲局大幅減息半厘之押注，料機會率超過六成，美匯指數跌穿９７，最新報
９６﹒７８。
　　華僑銀行經濟師謝棟銘及華僑永亨銀行經濟師李若凡近日發表報告指出，百威亞太宣布取消
ＩＰＯ，使凍結資金提前回歸市場，紓緩了港元流動性緊張的局面，導致港元拆息全面回落。但
由於下半月依然有部分中資企業需要港元進行派息，而市場也即將迎來月結效應，港元拆息料在
目前水平整固，而非進一步下挫。另外，覆蓋９月底季結效應及阿里巴巴ＩＰＯ（最新猜測上市
時間為９月）的３個月及以上期限港元利率下行空間料更加有限，估計短期內，美元╱港元料主
要在７﹒８０－７﹒８３區間內波動。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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