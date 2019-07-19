【本港樓市】中原ＣＣＬ按周再跌０﹒４３％，四區樓價三升一跌

《經濟通通訊社１９日專訊》中原城市領先指數ＣＣＬ升至１９０﹒４８點創新高後，連跌

兩周。最新報１８８﹒９４點，按周下跌０﹒４３％。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示

，受制於港島樓價，ＣＣＬ四大整體指數齊跌２周，但並非樓價轉勢向下的訊號。２周前港島樓

價創新高，亦帶動四大指數齊升，兼三大指數創新高。



＊港島樓價回軟＊



黃良昇指出，本周四區樓價指數三升一跌，樓價波幅漸趨收窄，逐步擺脫一連串社會事件的

影響。九龍ＣＣＬ Ｍａｓｓ最新報１８７﹒４２點，按周升０﹒３７％，連升２周共

０﹒９１％。新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２００﹒０６點，按周升０﹒２４％，連升２周共

０﹒３６％。新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１７２﹒４５點，按周升０﹒２０％。港島ＣＣＬ

Ｍａｓｓ報１９４﹒８５點，按周跌２﹒０１％，連升２周共２﹒２１％。２周前港島樓價創

新高後正常回軟２周。

中原城市大型屋苑領先指數ＣＣＬ Ｍａｓｓ報１９０﹒６０點，按周跌０﹒３３％。

ＣＣＬ（中小型單位）報１８８﹒９５點，按周跌０﹒３１％。報１８８﹒９１點，按周跌

１﹒０６％。ＣＣＬ、ＣＣＬ Ｍａｓｓ、ＣＣＬ（中小型單位）及ＣＣＬ（大型單位）齊跌２

周，分別下跌０﹒８１％、０﹒５１％、０﹒６６％及１﹒５７％。



＊樓價波幅漸趨收窄＊



樓價繼續高位爭持，近７周計，四大指數均三升四跌，ＣＣＬ累跌０﹒２５％，ＣＣＬ

Ｍａｓｓ累跌０﹒４１％，ＣＣＬ（中小型單位）累跌０﹒３３％，ＣＣＬ（大型單位）累升

０﹒１４％。樓價波動收窄，反映連串社會抗爭事件對本港樓價的影響逐步淡化。ＣＣＬ在

１８６點到１９０點之間窄幅徘徊，上下波幅約４點。７月１９日啟德第４Ａ區１號住宅地截標

，對香港樓價的影響將會在８月上旬公布的ＣＣＬ開始反映。（ｃｌ）

