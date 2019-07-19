【本港樓市】中原十大屋苑周末預約睇樓量按周微升３﹒２％

《經濟通通訊社１９日專訊》中原地產公布，十大屋苑本周末錄得約４８７組睇樓預約，按

周微升３﹒２％。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市場氣氛向好，美國大機會減息，本

港銀行有機會跟隨，新盤亦接連推出應市，惟受社會運動影響下，部分買家對入市持觀望態度，

加上新盤開價貼市，吸去大量購買力，拖慢二手交投步伐，料月底部分新盤向隅客回流二手，屆

時有望帶動交投。（ｃｌ）

