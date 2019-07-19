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即市新聞

19/07/2019 16:49

【本港樓市】中原十大屋苑周末預約睇樓量按周微升３﹒２％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中原地產公布，十大屋苑本周末錄得約４８７組睇樓預約，按
周微升３﹒２％。
　　中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，本月市場氣氛向好，美國大機會減息，本
港銀行有機會跟隨，新盤亦接連推出應市，惟受社會運動影響下，部分買家對入市持觀望態度，
加上新盤開價貼市，吸去大量購買力，拖慢二手交投步伐，料月底部分新盤向隅客回流二手，屆
時有望帶動交投。（ｃｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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