【企業盈警】貴聯控股（１００８）料中期純利按年減少

《經濟通通訊社１９日專訊》貴聯控股（０１００８）表示，雖然核心業務復甦令集團經營

活動之收益及溢利皆上升，但預期截至２０１９年６月底止六個月之純利按年減少，主要由於

２０１８年上半年售賣子公司而錄得約９０１０萬元之一次性收益所致，而今年上半年則沒有關

收益。（ｊｏ）

