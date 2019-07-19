《經濟通通訊社１９日專訊》東方網庫（００４３０）發盈喜，預期集團截至今年６月底止
六個月之中期業績將錄得綜合溢利淨額，對比去年同期則錄綜合虧損淨額約３２００萬元。此乃
主要由於來自集團所持有的股權投資（股票）之公平值收益所帶來之溢利所致。
集團所持有的股權投資（股票）於本期間之公平值錄得收益約３４００萬元，相比於去年同
期則錄得虧損約３５００萬元。（ｋｙ）
19/07/2019 17:40
【企業盈喜】東方網庫（４３０）料中期虧轉盈，錄得綜合溢利淨額
《經濟通通訊社１９日專訊》東方網庫（００４３０）發盈喜，預期集團截至今年６月底止
六個月之中期業績將錄得綜合溢利淨額，對比去年同期則錄綜合虧損淨額約３２００萬元。此乃
主要由於來自集團所持有的股權投資（股票）之公平值收益所帶來之溢利所致。
集團所持有的股權投資（股票）於本期間之公平值錄得收益約３４００萬元，相比於去年同
期則錄得虧損約３５００萬元。（ｋｙ）
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