【本港樓市】地政署：屯門景秀里與景峰徑交界住宅地下周五起招標

《經濟通通訊社１９日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣地計

劃內位於新界屯門景秀里與景峰徑交界的屯門市地段第５４９號的用地。招標於７月２６日開始

，截標日期為８月２３日。

屯門市地段第５４９號的地盤面積約為１０５７﹒８平方米，指定作私人住宅用途。最低及

最高的樓面面積分別為２０９５平方米及３４９０﹒７平方米。（ｋｙ）

