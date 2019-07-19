《經濟通通訊社１９日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣地計
劃內位於新界屯門景秀里與景峰徑交界的屯門市地段第５４９號的用地。招標於７月２６日開始
，截標日期為８月２３日。
屯門市地段第５４９號的地盤面積約為１０５７﹒８平方米，指定作私人住宅用途。最低及
最高的樓面面積分別為２０９５平方米及３４９０﹒７平方米。（ｋｙ）
19/07/2019 17:11
【本港樓市】地政署：屯門景秀里與景峰徑交界住宅地下周五起招標
《經濟通通訊社１９日專訊》地政總署公布，將公開招標出售在２０１９至２０年度賣地計
劃內位於新界屯門景秀里與景峰徑交界的屯門市地段第５４９號的用地。招標於７月２６日開始
，截標日期為８月２３日。
屯門市地段第５４９號的地盤面積約為１０５７﹒８平方米，指定作私人住宅用途。最低及
最高的樓面面積分別為２０９５平方米及３４９０﹒７平方米。（ｋｙ）
|接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
|專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市 展望香港成為世界典範
|生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
|中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
|生財有道19/07/2019
【外匯攻略】澳洲留學查詢「升到嘭嘭聲」 幾時兌澳元專家話你聽
|國際動態19/07/2019
日「京都動畫」遭縱火 33死36傷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰