《經濟通通訊社１９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布半年度業
績快報，按中國會計準則初步核算數據，半年度純利按年增長８２％至５５﹒２３億元（人民幣
．下同），基本每股收益為０﹒４８元。
集團營業收入按年升６２％至１７７﹒１７億元；營業利潤按年升８９％至７６﹒６８億元
；扣除非經常性損益純利為５２﹒２７億元，按年增長９８％。（ｋｙ）
19/07/2019 18:03
《國企紅籌》海通證券（６８３７）上半年多賺８２％至５５億人幣
《經濟通通訊社１９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布半年度業
績快報，按中國會計準則初步核算數據，半年度純利按年增長８２％至５５﹒２３億元（人民幣
．下同），基本每股收益為０﹒４８元。
集團營業收入按年升６２％至１７７﹒１７億元；營業利潤按年升８９％至７６﹒６８億元
；扣除非經常性損益純利為５２﹒２７億元，按年增長９８％。（ｋｙ）
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