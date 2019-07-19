《國企紅籌》海通證券（６８３７）上半年多賺８２％至５５億人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）公布半年度業

績快報，按中國會計準則初步核算數據，半年度純利按年增長８２％至５５﹒２３億元（人民幣

．下同），基本每股收益為０﹒４８元。

集團營業收入按年升６２％至１７７﹒１７億元；營業利潤按年升８９％至７６﹒６８億元

；扣除非經常性損益純利為５２﹒２７億元，按年增長９８％。（ｋｙ）

