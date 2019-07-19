《經濟通通訊社１９日專訊》萬事昌國際（００８９８）公布，由於集團所持有的股票帶來
收益，預期集團截至今年６月３０日止中期業績錄得綜合溢利淨額，去年同期綜合虧損約６００
萬元。預料期內集團所持有的股權投資（股票）公平值錄得收益為７１００萬元，去年同期虧損
為６８００萬元。（ｔｆ）
19/07/2019 18:08
【企業盈喜】萬事昌國際（８９８）料中期業績轉虧為盈
《經濟通通訊社１９日專訊》萬事昌國際（００８９８）公布，由於集團所持有的股票帶來
收益，預期集團截至今年６月３０日止中期業績錄得綜合溢利淨額，去年同期綜合虧損約６００
萬元。預料期內集團所持有的股權投資（股票）公平值錄得收益為７１００萬元，去年同期虧損
為６８００萬元。（ｔｆ）
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