【企業盈喜】萬事昌國際（８９８）料中期業績轉虧為盈

《經濟通通訊社１９日專訊》萬事昌國際（００８９８）公布，由於集團所持有的股票帶來

收益，預期集團截至今年６月３０日止中期業績錄得綜合溢利淨額，去年同期綜合虧損約６００

萬元。預料期內集團所持有的股權投資（股票）公平值錄得收益為７１００萬元，去年同期虧損

為６８００萬元。（ｔｆ）

