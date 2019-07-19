《經濟通通訊社１９日專訊》中集天達（００４４５）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月純利較去年同期增長超過４０％，主要由於旅客登機橋業務收入的增長；以及兩家於今年上半
年完成收購的消防車生產企業「上海金盾特種車輛裝備有限公司」及「瀋陽捷通消防車有限公司
」的盈利貢獻。（ｋｉ）
19/07/2019 16:55
【企業盈喜】中集天達（４４５）料中期純利增長逾４０％
《經濟通通訊社１９日專訊》中集天達（００４４５）發盈喜，預期截至今年６月底止六個
月純利較去年同期增長超過４０％，主要由於旅客登機橋業務收入的增長；以及兩家於今年上半
年完成收購的消防車生產企業「上海金盾特種車輛裝備有限公司」及「瀋陽捷通消防車有限公司
」的盈利貢獻。（ｋｉ）
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