【企業盈喜】勇利投資（１１４５）料中期扭虧為盈

《經濟通通訊社１９日專訊》勇利投資（０１１４５）發盈喜，預期於今年６月底止六個月

公司錄得擁有人應佔溢利，去年同期錄得虧損約１９０萬（美元．下同）。公司指業績轉虧為盈

主要由於海運業務所錄得之溢利相對２０１８年同期之溢利約２０萬元有可觀增加；以及相對去

年同期錄得虧損約２１０萬元，投資控股業務錄得溢利業績所致。（ｋｉ）

