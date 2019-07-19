《經濟通通訊社１９日專訊》勇利投資（０１１４５）發盈喜，預期於今年６月底止六個月
公司錄得擁有人應佔溢利，去年同期錄得虧損約１９０萬（美元．下同）。公司指業績轉虧為盈
主要由於海運業務所錄得之溢利相對２０１８年同期之溢利約２０萬元有可觀增加；以及相對去
年同期錄得虧損約２１０萬元，投資控股業務錄得溢利業績所致。（ｋｉ）
19/07/2019 17:12
【企業盈喜】勇利投資（１１４５）料中期扭虧為盈
《經濟通通訊社１９日專訊》勇利投資（０１１４５）發盈喜，預期於今年６月底止六個月
公司錄得擁有人應佔溢利，去年同期錄得虧損約１９０萬（美元．下同）。公司指業績轉虧為盈
主要由於海運業務所錄得之溢利相對２０１８年同期之溢利約２０萬元有可觀增加；以及相對去
年同期錄得虧損約２１０萬元，投資控股業務錄得溢利業績所致。（ｋｉ）
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