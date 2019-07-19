《經濟通通訊社１９日專訊》）國聯證券（０１４５６）公布，根據中華人民共和國公認會
計準則編製截至今年６月３０日止半年度未經審計財務報表初步審閱，集團預期歸屬於股東的淨
利潤較去年同期增加約１６０％。
公司解釋，盈利倍增主要由於：公司證券投資業務在適當風險控制的基礎上實現良好投資回
報；公司緊抓市場機遇，以客戶為中心，積極推進財富管理業務轉型，使得證券交易量、客戶資
產規模實現增長。（ｂｎ）
19/07/2019 17:23
【企業盈喜】國聯證券（１４５６）料中期純利按年多賺１﹒６倍
《經濟通通訊社１９日專訊》）國聯證券（０１４５６）公布，根據中華人民共和國公認會
計準則編製截至今年６月３０日止半年度未經審計財務報表初步審閱，集團預期歸屬於股東的淨
利潤較去年同期增加約１６０％。
公司解釋，盈利倍增主要由於：公司證券投資業務在適當風險控制的基礎上實現良好投資回
報；公司緊抓市場機遇，以客戶為中心，積極推進財富管理業務轉型，使得證券交易量、客戶資
產規模實現增長。（ｂｎ）
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