【企業盈喜】國聯證券（１４５６）料中期純利按年多賺１﹒６倍

《經濟通通訊社１９日專訊》）國聯證券（０１４５６）公布，根據中華人民共和國公認會

計準則編製截至今年６月３０日止半年度未經審計財務報表初步審閱，集團預期歸屬於股東的淨

利潤較去年同期增加約１６０％。

公司解釋，盈利倍增主要由於：公司證券投資業務在適當風險控制的基礎上實現良好投資回

報；公司緊抓市場機遇，以客戶為中心，積極推進財富管理業務轉型，使得證券交易量、客戶資

產規模實現增長。（ｂｎ）

