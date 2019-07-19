【企業盈喜】中國新城鎮（１２７８）料中期虧扭賺７５００萬人幣

《經濟通通訊社１９日專訊》中國新城鎮（０１２７８）公布，截至今年６月３０日止的六

個月，集團預計錄得淨利潤約為７５００萬元（人民幣﹒下同），而去年同期淨虧損約４０４４

萬元。

公司解釋，期內扭虧主要因為集團今年上半年營業收入約為２﹒２８億元，去年同期營業收

入為１﹒７１億元，同比增長約０﹒５７億元。今年１至６月集團實現匯兌收益約８５０萬元，

而去年同期為匯兌損失６３３９萬元。

中期業績預期將於今年８月８日刊發。（ｂｎ）

