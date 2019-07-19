《經濟通通訊社１９日專訊》中國新城鎮（０１２７８）公布，截至今年６月３０日止的六
個月，集團預計錄得淨利潤約為７５００萬元（人民幣﹒下同），而去年同期淨虧損約４０４４
萬元。
公司解釋，期內扭虧主要因為集團今年上半年營業收入約為２﹒２８億元，去年同期營業收
入為１﹒７１億元，同比增長約０﹒５７億元。今年１至６月集團實現匯兌收益約８５０萬元，
而去年同期為匯兌損失６３３９萬元。
中期業績預期將於今年８月８日刊發。（ｂｎ）
19/07/2019 17:32
【企業盈喜】中國新城鎮（１２７８）料中期虧扭賺７５００萬人幣
《經濟通通訊社１９日專訊》中國新城鎮（０１２７８）公布，截至今年６月３０日止的六
個月，集團預計錄得淨利潤約為７５００萬元（人民幣﹒下同），而去年同期淨虧損約４０４４
萬元。
公司解釋，期內扭虧主要因為集團今年上半年營業收入約為２﹒２８億元，去年同期營業收
入為１﹒７１億元，同比增長約０﹒５７億元。今年１至６月集團實現匯兌收益約８５０萬元，
而去年同期為匯兌損失６３３９萬元。
中期業績預期將於今年８月８日刊發。（ｂｎ）
|接通華為19/07/2019
華為新思維：手機市場表現依然強勁！每過一秒，華為就賣出7部手機
|專訪19/07/2019
法國商界積極推動智慧城市 展望香港成為世界典範
|生財有道19/07/2019
《開市Good Morning》林嘉麒：港鐵盈警無損長遠價值
|中國故事19/07/2019
【科創板啟動】監管全方位護航 科創板22日開板 料快漲後震盪
|生財有道19/07/2019
【外匯攻略】澳洲留學查詢「升到嘭嘭聲」 幾時兌澳元專家話你聽
|國際動態19/07/2019
日「京都動畫」遭縱火 33死36傷
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰