《經濟通通訊社１９日專訊》北亞策略（０８０８０）公布，預期集團截至今年６月３０日
止三個月的第一季度業績較去年同期將出現顯著下降。
主要原因包括受中美貿易戰的影響，手機生廠商為彼等的生產設備購置機器時變得更為謹慎
，此令集團所收到的訂單減少。期內，集團之高科技分銷及服務分部的收入較去年同期顯著下降
約３０％。集團的員工成本較上年同期有所增長，因期內授出購股權所致。
預期將於８月１４日或之前公佈首季業績。（ｂｎ）
19/07/2019 18:42
【企業盈喜】北亞策略料首季業績較去年同期將現顯著下降
《經濟通通訊社１９日專訊》北亞策略（０８０８０）公布，預期集團截至今年６月３０日
止三個月的第一季度業績較去年同期將出現顯著下降。
主要原因包括受中美貿易戰的影響，手機生廠商為彼等的生產設備購置機器時變得更為謹慎
，此令集團所收到的訂單減少。期內，集團之高科技分銷及服務分部的收入較去年同期顯著下降
約３０％。集團的員工成本較上年同期有所增長，因期內授出購股權所致。
預期將於８月１４日或之前公佈首季業績。（ｂｎ）
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