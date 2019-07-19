【外匯攻略】澳洲留學查詢「升到嘭嘭聲」，幾時兌澳元專家話你聽

《經濟通通訊社記者余萃雯１９日報道》澳洲憑著優質教學水平、多元化的文化背景及宜人

天氣等眾多優勢吸引不少香港學子赴澳留學，有升學顧問直指，受社會爭議影響，有意在海外留

學後移民的人數大增，令澳洲升學查詢「升到嘭嘭聲」，近日查詢數量甚至超越一向最熱門的英

國，主要因留學後要在澳洲移民較英國簡單得多。如有意到澳洲留學並需預留澳元，恆生銀行首

席市場策略員溫灼培認為，澳洲減息後利淡因素消除，現時澳元兌約７０美仙的水平已值得吸納

。



＊升學顧問：澳洲大學醫療健康科學學科吸引香港學生就讀，愈早準備愈好＊



尚學堂國際升學服務中心首席顧問吳南勳向《經濟通通訊社》指，過去一個月公司在不同媒

體接獲數百個到澳洲升學的查詢，當中澳洲的醫療健康科學（Ｈｅａｌｔｈ Ｓｃｉｅｎｃｅ）

相關學科一直吸引不少港人學生就讀，如物理治療、職業治療、藥劑、牙醫等科目，因澳洲的大

學所提供的學位數目較本港多，若學生成績未及達標，亦有機會在當地透過就讀大學基礎課程後

入讀心儀學科。

醫療健康科學學科的畢業生除了不愁就業出路外，又可留在澳洲申請技術移民。如有意到澳

洲留學，吳南勳建議學生或家長應於中三或中四及早作出準備，愈早準備愈好，學生應了解自己

有興趣的學科內容及就業方向，而英語水平則最好達雅思（ＩＥＬＴＳ）７分水平。



＊澳洲「八大」一年學費１７萬港元起，吳南勳：宜每年預３５萬港元留學預算＊



在澳洲眾多大學中，令赴澳學生趨之若鶩的必定要數澳洲「八大」，「八大」被視為澳洲版

的常春藤聯盟，包括澳洲國立大學、墨爾本大學、悉尼大學、新南威爾士大學 昆士蘭大學、蒙

納士大學、西澳大學、阿德萊得大學，每年學費由３﹒１至４﹒６萬澳元（約１７萬至２５萬港

元）。

吳南勳提醒，學生宜預留每年約３５萬元港起的留學預算，亦要注意悉尼市中心及遍遠地區

的住宿費用會相差數倍，因此若在悉尼留學每年宜留至少４０萬港元。



＊溫灼培：澳元匯價視乎可否突破兌７１美仙阻力，對走勢「審慎樂觀」＊



由於澳洲留學每年開支動輒數十萬元，恆生銀行首席市場策略員溫灼培建議，若有需要使用

澳元，可於澳元兌７０美仙以下的水平入手，並預期匯價是否能夠突破７１美仙長期下降阻力位

置，將受制於英國「脫歐」情況及未來中東局勢能否有緩和跡象，他估計即使澳元下跌至６８美

仙水平的支持力仍很大，對澳元匯價走勢看法「審慎樂觀」，不過預料英國「硬脫歐」的機會很

大。



＊澳洲兩次減息令利率降至１厘歷史新低，溫灼培認為利淡因素消除＊



澳元今年走勢反覆走弱，５月澳元兌美元匯價更見十年新低的６８﹒７２美仙，反映澳洲就

業市場疲弱及經濟。為刺激經濟及支持貿易增長，澳洲央行７年來首次連續兩個月減息，２８日

之間將現金利率兩次分別調低２５個基點，令澳洲利率跌至１厘的歷史新低，不過減息後澳元未

見大跌，反於６９﹒８０美仙水平靠穩。溫灼培認為，澳洲現時減息至１厘已經足夠穩定經濟，

相信短期未必會有需要再度減息，減息的利淡因素消除，對澳元匯價上升有利。



＊匯豐看淡澳元，花旗料長線澳元可兌７７美仙＊



除了利淡因素已消除，澳洲國會通過其未來十年減稅１５８０億澳元的計劃，加上早前美國

聯儲局主席鮑威爾於國會作證時暗示會以降息刺激經濟增長，匯豐銀行指美元下跌令澳元反彈，

目前澳元兌美元於６９﹒９３至７０﹒２４美仙（截至７月１８日）水平徘徊，不過預計央行或

會傾向通過貨幣貶值去放寬金融環境，故此維持對澳元看跌的觀點。

花旗銀行則相信，澳洲央行或會希望澳元走低以應對貿易戰，於６月中預測澳元於３個月內

匯價兌６８美仙、６至１２個月內兌６７美仙，而長線仍可看７７美仙。

