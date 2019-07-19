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即市新聞

19/07/2019 11:41

【外匯攻略】銀行澳元短存息口高，存款七日１０厘利息邊到做？

　　《經濟通通訊社記者余萃雯１９日報道》無論是到澳洲留學、移民，甚至旅遊渡假，若將有
需要使用澳元，都可考慮承造銀行的高息澳元定存，近日有不少銀行為澳元短存提供高息優惠，
７日短存年利率可高達１０厘，１個月定存亦有４﹒３３厘的高息優惠，１２個月定存則有中信
銀行提供的１﹒５５厘年利率優惠。

＊七日澳元定存匯豐１０厘息吸引，中銀恆生最高８﹒８厘＊

　　大型銀行中，匯豐以澳元七天定存年利率高達１０厘最為吸引，只要最低存款金額達等值５
萬港元以上，「尚玉」客戶可享年利率１０厘，而卓越理財客戶、運籌理財客戶及其他客戶可分
別享年利率９﹒９厘、９﹒８厘及９﹒７厘；若開立澳元１個月定存，客戶可享年利率３﹒２至
３﹒５厘年利率；以最低存款金額２０００澳元開立３至６個月定存，年利率則依照客戶級別而
享年利率０﹒９至１﹒１厘，優惠期至另行通知。
　　恆生及中銀香港亦為客戶提供最高８﹒８厘年利率的七天定存優惠。中銀香港已選用「綜合
理財服務」的個人銀行客戶以兌換資金等值港幣５萬元或以上，開立７天或１個月「特優人民幣
及外幣定期存款」可享特優年利率８﹒８厘或３﹒２厘，優惠名額有限，額滿即止。
　　恆生銀行「外幣定存放閃優惠」一星期澳元定存則以存款金額決定年利率，以等值２萬至
１９﹒９９萬港元存款可享４﹒８厘年利率、２０萬至７９﹒９９萬港元存款可享６﹒８厘年利
率、８０萬至１００萬港元存款則享高達８﹒８厘年利率，優惠至８月１６日。

＊中信銀行１２個月定存１﹒５５厘，東亞有１﹒４厘＊

　　另一方面，澳元長期定存的年利率則明顯較低，其中中信銀行由即日起至９月３０日，經該
行網上理財服務╱ＣＩＴＩＣ流動理財，以新資金２０００澳元或以上開立定期存款，１２個月
可享優惠年利率１﹒５５厘，該行提供的１個月、２個月、３個月、６個月優惠年利率就分別為
０﹒９厘、１厘、１﹒０５厘及１﹒３厘。
　　東亞以新資金或經該行兌換指定外幣敘做定期存款，１２個月定期年利率為１﹒４厘，３個
月年利率１﹒３厘，起存金額為１萬澳元；經該行兌換資金並敘做１周定期存款，顯卓理財戶口
享４﹒２８厘年利率，至尊理財戶口則可享３﹒４８厘年利率，起存金額為等值港元５萬元。兩
項優惠有效期至９月３０日。


表列本港部分銀行澳元定期存款年利率：

　　　　　７天　　　　　　　１個月　　　　　　　３個月　　　　　　　１２個月　　
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
匯豐　　　最高１０％　　　　最高３﹒５％　　　　最高１﹒１％　　　　最高１﹒１％
恆生　　　最高８﹒８％　　　最高０﹒４５％　　　最高０﹒６％　　　　最高０﹒９％
中銀　　　８﹒８％　　　　　３﹒２％　　　　　　０﹒４％　　　　　　０﹒７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
星展　　　╱　　　　　　　　１﹒０５％　　　　　１﹒２％　　　　　　１﹒２％　
東亞　　　最高４﹒２８％　　０﹒３４３８％　　　１﹒３％　　　　　　１﹒４％
渣打　　　最高０﹒１５％　　最高０﹒４％　　　　０﹒９％　　　　　　０﹒９％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
南商　　　６﹒５％　　　　　２﹒５％　　　　　　０﹒４％　　　　　　０﹒７％
富邦　　　０﹒６％　　　　　４﹒３３％　　　　　１﹒１％　　　　　　１﹒１％
中信　　　╱　　　　　　　　０﹒９％　　　　　　１﹒３％　　　　　　１﹒５５％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
備注：年利率僅供參考，上述銀行利率依照客戶級別或存款金額而定，或根據市場變化不時調整
，詳情請向個別銀行查詢

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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