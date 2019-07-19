【外匯攻略】銀行澳元短存息口高，存款七日１０厘利息邊到做？

《經濟通通訊社記者余萃雯１９日報道》無論是到澳洲留學、移民，甚至旅遊渡假，若將有

需要使用澳元，都可考慮承造銀行的高息澳元定存，近日有不少銀行為澳元短存提供高息優惠，

７日短存年利率可高達１０厘，１個月定存亦有４﹒３３厘的高息優惠，１２個月定存則有中信

銀行提供的１﹒５５厘年利率優惠。



＊七日澳元定存匯豐１０厘息吸引，中銀恆生最高８﹒８厘＊



大型銀行中，匯豐以澳元七天定存年利率高達１０厘最為吸引，只要最低存款金額達等值５

萬港元以上，「尚玉」客戶可享年利率１０厘，而卓越理財客戶、運籌理財客戶及其他客戶可分

別享年利率９﹒９厘、９﹒８厘及９﹒７厘；若開立澳元１個月定存，客戶可享年利率３﹒２至

３﹒５厘年利率；以最低存款金額２０００澳元開立３至６個月定存，年利率則依照客戶級別而

享年利率０﹒９至１﹒１厘，優惠期至另行通知。

恆生及中銀香港亦為客戶提供最高８﹒８厘年利率的七天定存優惠。中銀香港已選用「綜合

理財服務」的個人銀行客戶以兌換資金等值港幣５萬元或以上，開立７天或１個月「特優人民幣

及外幣定期存款」可享特優年利率８﹒８厘或３﹒２厘，優惠名額有限，額滿即止。

恆生銀行「外幣定存放閃優惠」一星期澳元定存則以存款金額決定年利率，以等值２萬至

１９﹒９９萬港元存款可享４﹒８厘年利率、２０萬至７９﹒９９萬港元存款可享６﹒８厘年利

率、８０萬至１００萬港元存款則享高達８﹒８厘年利率，優惠至８月１６日。



＊中信銀行１２個月定存１﹒５５厘，東亞有１﹒４厘＊



另一方面，澳元長期定存的年利率則明顯較低，其中中信銀行由即日起至９月３０日，經該

行網上理財服務╱ＣＩＴＩＣ流動理財，以新資金２０００澳元或以上開立定期存款，１２個月

可享優惠年利率１﹒５５厘，該行提供的１個月、２個月、３個月、６個月優惠年利率就分別為

０﹒９厘、１厘、１﹒０５厘及１﹒３厘。

東亞以新資金或經該行兌換指定外幣敘做定期存款，１２個月定期年利率為１﹒４厘，３個

月年利率１﹒３厘，起存金額為１萬澳元；經該行兌換資金並敘做１周定期存款，顯卓理財戶口

享４﹒２８厘年利率，至尊理財戶口則可享３﹒４８厘年利率，起存金額為等值港元５萬元。兩

項優惠有效期至９月３０日。





表列本港部分銀行澳元定期存款年利率：



７天 １個月 ３個月 １２個月

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匯豐 最高１０％ 最高３﹒５％ 最高１﹒１％ 最高１﹒１％

恆生 最高８﹒８％ 最高０﹒４５％ 最高０﹒６％ 最高０﹒９％

中銀 ８﹒８％ ３﹒２％ ０﹒４％ ０﹒７％

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星展 ╱ １﹒０５％ １﹒２％ １﹒２％

東亞 最高４﹒２８％ ０﹒３４３８％ １﹒３％ １﹒４％

渣打 最高０﹒１５％ 最高０﹒４％ ０﹒９％ ０﹒９％

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南商 ６﹒５％ ２﹒５％ ０﹒４％ ０﹒７％

富邦 ０﹒６％ ４﹒３３％ １﹒１％ １﹒１％

中信 ╱ ０﹒９％ １﹒３％ １﹒５５％

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備注：年利率僅供參考，上述銀行利率依照客戶級別或存款金額而定，或根據市場變化不時調整

，詳情請向個別銀行查詢

