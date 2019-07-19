《小傳日記》減息貿談有憧憬，中港魚缸升勢起！

《小傳日記》兩個支持魚缸由低位抽升嘅因素，隔晚又再發酵啦！正當大家諗緊美股嗰邊業

績唔差，今個月未必減息之際，聯儲局副主席克拉里達同紐約聯儲行長威廉斯嘅講話又畀到希望

大家喎！其中副主席就話唔使等到經濟差先嚟減息嘅，又大肆「放鴿」！相關言論自然鞏固咗「

孖屐」對聯儲局月底減息嘅預期，令到美股隔晚最終都由跌轉升。

另外，仲有中美貿易戰消息哩！花旗國財長努欽話，雙方官員將會再傾電話，「孖屐」諗可

能係為恢復面對面貿易談判鋪路。神州嗰邊都示好嫁！趕喺對話前購買大量高粱，睇嚟缸友好快

又要好似年初咁追逐貿談息啦！

受中美貿易戰緩和同減息憧憬，港股今日（１９日）表現當然好啦，高開１２３點報

２８５８５點，先拎返條廿天線（約２８５２１），其後愈升愈有，當中大隻藍戰士ＡＩＡ

（０１２９９）呢幾日高位整固之後，今日就嚟了，發力撐市，仲再創新高，帶領魚缸最多升過

３４７點，一破呢兩個星期都收復唔到嘅百天線（約２８６４５）。最終恆指全日埋單收報

２８７７２點，升３０３點或１巴仙，全日成交６７５﹒８５億增加近一成二。國企指數收報

１０９０９，亦升１巴仙或升１２４點。

Ａ場之前頹咗咁耐，今日表現終於省鏡。加上人行今日做埋一千億人仔七日逆回購，有水到

自然有力升啦！上證全日收２９２４，升２３點，升幅近１巴仙，成交１４９０﹒７１億人仔。

深證成分股就收報９２２８，升７３點，升幅亦近１巴仙，成交２００８﹒９１億人仔。

大隻藍戰士方面全線造好，其中ＡＩＡ就唔須要多講啦，埋單仲以破頂位８８﹒５收市，全

日仲勁升近３巴仙；ＱＱ（００７００）就升逾１巴仙，報３６１﹒８銀；大象（００００５）

就漲半巴仙，報３６１﹒８銀；神州移動（００９４１）上個月上客量加快，６月淨增客戶有

２９７萬戶，按月增加４﹒６８倍！但股價只升１亳子報７０﹒６５銀；生發發（００３８８）

就畀高佬唱淡話呢排魚缸成交低迷，相信嚟緊份成績表會走樣，要降佢「他屐」由２７０銀到

２３８銀，評級由「中性」下調至「賣貨」。生發發本身朝早都有跌過最多１巴仙，不過魚缸升

喎，最後佢都轉升不過４亳子落袋，收報２７３﹒４銀。

另外，上年沙中線搞到一頭煙嘅港鐵（０００６６）終於要喺今年份成績表上面對問題！噚

日罕有發盈警原因係需為沙中線撥備２０億，搞到連升八日漲累半巴仙嘅紀錄終止，今日仲做埋

表現最差藍戰士，全日急吐近３巴仙，報５４﹒２銀。



＊華為望放生舜宇即上攀，酷派再歸來可借表現哀＊



中美貿戰有好消息華為禁令都應該有得傾！消息帶動之前跌到弱晒嘅手機設備佬全線上漲，

其中鏡頭一哥舜宇（０２３８２）今日仲做埋表現最好藍戰士，全日埋單升近３巴仙，報

８８﹒４銀；街坊瑞聲（０２０１８）就漲１巴仙，報４３﹒５５銀。富智康（０２０３８）噚

日發盈警，雖然仲會蝕，不過就蝕少咗，今日股價都有反應升１巴仙，報０﹒８５銀；華顯光電

（００３３４）亦升２巴仙，報０﹒５６銀；丘鈦（０１４７８）急上逾半成，報７﹒５銀。不

過停牌多年嘅酷派（０２３６９）就慘囉，難得今日復牌，但股價急瀉四成七，報０﹒３８５元

，係全日表現最差魚毛啊！

一隻華為不單只止講手機嘅，仲關連到５Ｇ佬啊！鐵塔（００７８８）四連跌之後，今日終

於有得彈逾２巴仙，報２﹒１銀；中通服（００５５２）亦升逾２巴仙，報５﹒７１銀。花旗國

可能對華為態度軟化，不過其他國家就未必囉！好似寶島就建議禁止公務機關停止採購華為，連

動中興（００７６３）都可能要入黑名單，不過中興就唔理囉，全日都升逾１巴仙報２２﹒６銀

；京信通信（０２３４２）微升半巴仙，報１﹒７７銀；自從比承押人出售主席股份之後，優通

（０６１６８）走勢都無好過啊，全日急插近一成一，報０﹒３３銀；昂納科技（００８７７）

都軟２巴仙，報４﹒０５銀。



＊「放鴿」再升溫金銀袋袋穩，美伊勢混亂油佬好溫暖＊



聯儲局「放鴿」預期不斷升溫，搞到啲美元軟哂腳，而金價同白銀價格就喺咁升到笑到見牙

唔見眼，前者再升到六年高，後者連升六日兼創下一年新高。講咗金佬先，招金礦業

（０１８１８）及山東黃金（０１７８７）齊齊彈起近半成，分別報９﹒２５銀及１５﹒１４銀

；紫金（０２８９９）飛起逾２巴仙，報３﹒２銀；神州黃金（０２０９９）跳起逾５巴仙，報

９﹒５３銀。神州白銀（００８１５）彈高四成二，報０﹒７８銀，突破五十天線（０﹒５７２

元）及百天線（０﹒６７２元），係今日升幅第二佳魚毛啊！叻！

前早侵侵（特朗普）就話有架無人機逼近花旗軍嘅兩棲攻擊艦「拳師」號，花旗軍因為太驚

驚所以開火打低咗架機。不過，奇就奇在伊朗外長扎里夫反話，伊朗無收到料話有無人機唔見咗

。唔知喺伊朗面子嘅問題定喺花旗軍打中自己友，總之美伊局勢又再升溫，加上有消息話伊朗亦

承認早前扣押外國油輪，國際原油可能會減少，帶動油價喺亞洲時段反彈，「三桶油」表現自然

省鏡，中石油（００８５７）埋單都跳起１巴仙報４﹒２９銀，中海油（００８８３）及中石油

（００３８６）均就彈高近２巴仙，分別報１３﹒１２銀及５﹒２３銀。



＊人行逆回購Ａ股搵幾球？內險有氣焰中人保最掂＊



人行連續四日都搞逆回購，今日仲做埋一千億人仔七日逆回購刺激今日Ａ場彈起，梗喺帶挈

埋內險佬同券商佬向上搵食，內險佬裡面，中再保（０１５０８）公布子公司原保費收入按年升

１１巴仙至約為２４２億銀人仔，令中再保跳起逾２巴仙，報１﹒３８銀。眾安在綫

（０６０６０）上日創上市新低之後，今日埋單彈起逾２巴仙，報１９銀。壽仔（０２６２８）

升超過１巴仙，報２０﹒７５銀。人保（０１３３９）飛起４巴仙，報３﹒３６銀，係全日表現

最佳嘅國貨佬。太平（００９６６）踢高近２巴仙，報２１﹒９５銀。大隻佬平保

（０２３１８）就升逾１巴仙，報９５﹒４５銀。

券商佬亦拍住上，國泰君安（０２６１１）跳起逾１巴仙，報１３﹒１６銀。招商證券

（０６０９９）飛起逾２巴仙，報９﹒２５銀。神州銀河（０６８８１）同中信証券

（０６０３０）齊齊漲超過２巴仙，前面報４﹒５６銀，後面報１５﹒６６銀。廣發証券

（０１７７６）彈高逾５巴仙，報９﹒６銀。祝大家周末愉快，請請！



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