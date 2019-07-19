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即市新聞

19/07/2019 10:49

《真知灼見－溫灼培》風險溢價支撐了金價

　　《真知灼見》現貨金價於１４００美元之上實際上是包含了不少市場風險溢價。甚麼風險溢
價？這主要有兩方面，即英國「脫歐」風險及伊朗戰爭風險。英鎊是全球主要貨幣之一，而英國
「脫歐」在即，從現今情況觀察英國「硬脫歐」風險相當高；一旦硬「脫歐」，其衝擊之大料有
機會導致英鎊匯價大跌。當市場不信任全球主要貨幣英鎊，便唯有相信黃金。另外，伊朗與美國
間的關係不斷轉差；倘伊朗一旦戰亂，中東油輪駛出霍爾木茲海峽將有困難，料這可助推高油價
以至金價。

＊英硬脫歐與美伊緊張支撐金價＊

　　風險溢價支撐了金價，但基礎因素根本不利黃金。中國及印度均為全球最大黃金需求國，兩
國相加佔全球總黃金需求量的一半。中國第二季經濟以ＧＤＰ衡量只有６﹒２％年增長，是２７
年來最差；至於印度，其政府於７月５日宣布增加黃金入口關稅，由１０％加至
１２﹒５％，加上已存在的３％黃金消費稅，印度消費者購黃金要支付的總稅率高達
１５﹒５％。料上述因素會削弱中國及印度消費者的購金能力。
　
＊現階段續於１４００美元水平徘徊＊

　　假使不是加上風險溢價，不排除金價可能要跌至１３５０美元才能找到支持；但加上風險溢
價後，金價料於１３８０美元便可找到龐大支持。一旦英國「硬脫歐」或中東戰亂，更不排除金
價技術上有機突破１４５０美元阻力。但現階段由於英國尚未「脫歐」，伊朗亦未見戰亂，料金
價繼續於１４００美元水平徘徊，等待因素變化。《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

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