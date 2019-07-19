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即市新聞

19/07/2019 10:00

《基金之道－龐寶林》把握減息帶來的機遇

　　《基金之道》６月全球投資市場發生急劇轉變，美國１０年期債息下跌至２％，市場甚至預
計美國１０年期債息將下跌至１﹒５％，美元回軟及債券價格上升，避險情緒的增加使得黃金突
破每盎士１４００美元，美國股市因聯儲局減息預期影響而邁向高位，比特幣亦從去年底低位
３０００美元衝破１００００美元關口，達３倍回報。
　　６聯儲局會議雖沒有減息，但從本次會議內容剔除「耐性」字眼開始，聯儲局的態度就一路
高鴿，減息概率大大增強，而此之前，已經有印度央行，澳大利亞央行，新西蘭央行及馬來西亞
央行接連減息，歐洲經濟同時放緩並且也放出減息的信號，德國１０年期債券亦再次步入負利率
年代，全球經濟增速出現疲軟，各國央行紛紛拿出寬鬆的貨幣政策以應對下行的經濟。雖然６月
公布的美國經濟數據顯示美國的製造業，投資和貿易出現放緩跡象，但新增非農就業數據，初請
失業金人數的數據強勁又增大了聯儲局的減息的不確定性。但７月初的聯儲局主席鮑威爾的眾議
院聽證會上基於低通脹和經濟前景黯淡的證詞又夯實了市場對聯儲局減息的預期，預計７月底減
息已基本可以確定。
　　中美貿易戰方面，中國暫於貿易戰處於下風且苦苦支撐，使得６月公布的經濟數據不及預期
，始終承擔著很大的下行壓力，受貿易戰影響，許多廠商由於關稅造成的成本壓力紛紛撤離中國
，搬去泰國，菲律賓等東南亞國家，對中國的貿易造成了相當大的負面影響，也給中國政府造成
不小的壓力。但隨著Ｇ２０峰會的召開，中美雙方同意貿易戰暫時停止，但市場情緒的好轉只是
曇花一現，美國將貿易戰的炮火的範圍逐漸擴大到歐盟，越南，台灣，韓國等國家，加之韓國日
本之間的科技封鎖的矛頭也在逐漸形成，使得市場又被烏雲所籠罩。
　　受益於中美貿易戰與減息預期增加的影響，新興市場在近段時間吸引的大量資金的流入，部
分新興市場的表現尤為突出。比如越南方面，受惠於越南與歐盟簽訂的自由貿易協定與中美貿易
戰，越南的出口量大幅提升，整體表現在第二季度都較為突出。此外，巴西的年金改革的進展加
之與歐盟的自由貿易協議，使得巴西帶動整個拉美地區的表現都可圈可點。
　　考慮到美國聯儲局很大可能會在７月及９月各減息一次，一旦減息可能會在短期內提振股市
，投資者可以考慮在低位時加碼，但考慮到中美貿易戰方面的風險，投資者仍需做出防風的準備
，可以等待金價回軟時加碼以防止市場在減息後出現大幅波動，亦可以考慮配置部分抗風險資產
以平衡組合的波動。《東驥基金管理董事總經理　龐寶林》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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