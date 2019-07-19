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19/07/2019 11:33

【移交逃犯】學者及前高官等３５人聯署促政府帶動和解、各方克制

　　《經濟通通訊社１９日專訊》一批學者及前副局長、政治助理等聯署，指《逃犯條例》修訂
自６月起引發連串大型公眾遊行和抗議行動，由於特區政府的回應和民眾訴求之間存在落差，接
連的和平遊行或請願常演變成警民衝突，呼籲各方當下必須克制，放下敵意，甚或暴力抗爭，再
謀求走出困局之路。他們指，冀望行政長官和特區政府展現領導風範，以政治手段解決政治問題
，儘速設立獨立調查委員會。
　　他們呼籲，行政長官及特區政府展現作為特區領袖的政治道德勇氣，從香港社會整體利益出
發，以實際行動化解當前社會日深的矛盾；不應把前線警務人員推向政見對立的前緣；以及懇請
行政長官和特區政府再三考慮成立法定獨立調查委員會，以較宏觀視野和範圍調查過去一個多月
的衝突由來和過程。
　　他們又懇請示威或請願人士縱有多大不滿，亦不要以危害人身及生命方式進行；又指警務管
理層在制定應變指揮策略時，應以社會利益為依歸，尤其是在處理突發衝突，盡力避免矛盾進一
步升級，並考慮對大多數市民的影響、無辜市民和示威者的反應，以及前線警務人員的安全，警
務人員務必以專業紀律執行職務，維持警隊在市民心目中應有的良好形象。他們亦呼籲各方必須
尊重和保護新聞自由。
　　３５名的聯署者當中，包括勞工及福利局前局長蕭偉強、財政司司長前政治助理羅永聰、運
輸及房屋局前副局長邱誠武、前中大校長沈祖堯、人稱「沙士英雄」的港大微生物學系講座教授
袁國勇、前社聯行政總裁方敏生、突破機構創辦人之一蔡元雲、商人王維基，以及多名牧師等。
（ｃｗ）（ｚｚ）

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