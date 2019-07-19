《經濟通通訊社１９日專訊》民陣於本周日（２１日）再次發起反修例大遊行。民陣召集人
岑子杰表示，警方已批出不反對通知書，但限制遊行終點必須設於灣仔盧押道與莊士敦道交界，
而非民陣申請的中環終審法院；而遊行必須在當晚９點結束，有別於過往的晚上１１時５９分；
另外，警方只會開放軒尼詩道西行３線及兩條電車路，拒絕開放６條行車線。岑子杰憂慮遊行路
線面積窄，難以疏導人流。
岑子杰指，警方以安全風險為由，不建議遊行經金鐘中環一帶，但認為終點面積亦是過小，
同樣難以疏導人流，會就此再作討論。（ｃｗ）（ｚｚ）
19/07/2019 17:09
【移交逃犯】民陣７２１遊行獲不反對通知書，惟不准入金鐘中環
《經濟通通訊社１９日專訊》民陣於本周日（２１日）再次發起反修例大遊行。民陣召集人
岑子杰表示，警方已批出不反對通知書，但限制遊行終點必須設於灣仔盧押道與莊士敦道交界，
而非民陣申請的中環終審法院；而遊行必須在當晚９點結束，有別於過往的晚上１１時５９分；
另外，警方只會開放軒尼詩道西行３線及兩條電車路，拒絕開放６條行車線。岑子杰憂慮遊行路
線面積窄，難以疏導人流。
岑子杰指，警方以安全風險為由，不建議遊行經金鐘中環一帶，但認為終點面積亦是過小，
同樣難以疏導人流，會就此再作討論。（ｃｗ）（ｚｚ）
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