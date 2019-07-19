【移交逃犯】公民黨發信質詢盧偉聰，提出六項要求促避免警民衝突

《經濟通通訊社１９日專訊》公民黨立法會議員去信警務處處長盧偉聰，提出六項要求

，要求警方遵守《警察通例》及《武力使用守則》，並審慎檢討過去行動部署及策略，以避免在

星期日（２１日）的遊行活動中，造成更大的警民衝突。

信中提及７月１５日的沙田集會雖有不反對通知書但仍被警方驅趕，公民黨質疑警方的行動

已無視不反對通知書，隨意定義活動為非法集會。公民黨要求盧偉聰對於近月警務人員違反《警

察通例》、對示威者濫用暴力的事件給出合理及妥善回應。

公民黨對警方提出的以下六項要求：

（一） 遵守《警察通例》，展示警員編號、展示委任證，並停止遮掩警員容貌；

（二） 遵守《武力使用守則》，警方所使用的武力必須是為達到目的而採取的最低武力；

警務人員應保持高度克制；

（三） 審慎檢討過去的行動部署及策略，避免往後行動中因部署失誤，而挑起警員與群眾

的情緒，而造成警民衝突的場面；

（四） 解決前線警員成為政府與民意矛盾的「磨心」問題，並提醒警員不應在執勤期間向

示威者或市民發洩個人情緒；

（五） 因應過去一個月警民關係緊張的情況，檢視前線警員的心理狀況，並對警員提供心

理或情緒輔導；

（六） 就現時警民關係緊張的困局，向特首林鄭月娥反映，促請她回應公眾的五大訴求，

為前線警員解困。（ｈｍ）（ｚｚ）

