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19/07/2019 17:59

【移交逃犯】公民黨發信質詢盧偉聰，提出六項要求促避免警民衝突

　　　　《經濟通通訊社１９日專訊》公民黨立法會議員去信警務處處長盧偉聰，提出六項要求
，要求警方遵守《警察通例》及《武力使用守則》，並審慎檢討過去行動部署及策略，以避免在
星期日（２１日）的遊行活動中，造成更大的警民衝突。
　　信中提及７月１５日的沙田集會雖有不反對通知書但仍被警方驅趕，公民黨質疑警方的行動
已無視不反對通知書，隨意定義活動為非法集會。公民黨要求盧偉聰對於近月警務人員違反《警
察通例》、對示威者濫用暴力的事件給出合理及妥善回應。
　公民黨對警方提出的以下六項要求：
　　（一）　遵守《警察通例》，展示警員編號、展示委任證，並停止遮掩警員容貌；
　　（二）　遵守《武力使用守則》，警方所使用的武力必須是為達到目的而採取的最低武力；
　　　　　　警務人員應保持高度克制；
　　（三）　審慎檢討過去的行動部署及策略，避免往後行動中因部署失誤，而挑起警員與群眾
　　　　　　的情緒，而造成警民衝突的場面；
　　（四）　解決前線警員成為政府與民意矛盾的「磨心」問題，並提醒警員不應在執勤期間向
　　　　　　示威者或市民發洩個人情緒；
　　（五）　因應過去一個月警民關係緊張的情況，檢視前線警員的心理狀況，並對警員提供心
　　　　　　理或情緒輔導；
　　（六）　就現時警民關係緊張的困局，向特首林鄭月娥反映，促請她回應公眾的五大訴求，
　　　　　　為前線警員解困。（ｈｍ）（ｚｚ）

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