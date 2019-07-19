《鍾之日記》迎科創板開鑼，中港魚缸止跌

《鍾之日記》７月１９日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



隨著美國財長努欽表示，美中官員將通電話，並可能為恢復面對面貿易談判鋪路，中方亦在

趕在中美對話前夕購買大量美國高粱，市場憧憬中美貿談即將舉行。另外，紐約聯儲行長威廉斯

講話鞏固市場對聯儲局本月底減息的預期。受上述利好帶動，香江魚缸今早高開１２３點，中資

金融股全線上揚，加上友邦（０１２９９）及騰訊（００７００）等重磅股升幅顯著，恆指拾級

而上，最終全日進帳３０３點或１﹒０７％，報２８７６５點。主板成交６７５﹒８５億元，較

昨日增加１１﹒６％。



＊Ａ場回升，外資回流＊



中美兩國重啟貿易對話變得明朗，再加上多國減息帶來利好，滬深結束此前連續三日頹勢，

滬指從二千九關口位置反彈，最多曾升１﹒３％，午後大市表現靠穩，全日收升０﹒７９％，報

２９２４﹒２點，中止三連跌，但累計全周仍然跌０﹒２２％，連續第二個星期下跌。

值得留意的是，今日是科創板開板前最後一個交易日，此前作為影子板塊急炒起的創業板，

指數今日收升１﹒１５％，累計今年年內暫時升了２３﹒３％，投資者應注意回調風險。

大市指數走強，惟投資者觀望科創板開鑼表現及假日因素，全日氣氛淡靜，兩市成交

３５００億元人民幣，比上日減少３﹒６％。外資今日通過滬股通和深股通淨買入６１﹒９億元

人民幣，為６月２１日以來最高淨買入。



＊期待科創板開鑼，中資券商先行得利＊



去年中國國際進口博覽會上，國家主席習近平揭曉科創板計劃，令資本市場為之一振，有關

工作馬不停蹄地展開，不出一年便已成功招攬首批２５家企業於下周一（２２日）上交所集體掛

牌接受市場檢驗，首批２５家公司總共募資超過３７０億元人民幣。此前網上申購新股平均中籤

率只有０﹒０５９％，可想而知內地股民對科創板公司的追捧程度，升幅可以期待，如將在科創

板雙重上市的中國通號（０３９６９），港股今日升０﹒８％，盤中一度創３個月高。

不過風高自然浪急，科創板股份在上市５個交易日後，會將漲跌幅限制放寬至２０％，意味

著投資風險比起Ａ股而言大大增加了。另外，科創板上公眾叫得上名的互聯網公司從缺，也算是

股民的一大遺憾。

大量公司排隊擠往科創板上市，最開心的還有賺到盆滿鉢滿的券商，再加上６家基金公司獲

批證券出借業務的消息，中資券商股今日強升，廣發証券（０１７７６）飆５﹒５％，中信建投

（０６０６６）升３﹒６％，華泰六八八六（０６８８６）升２﹒８％，中國銀河

（０６８８１）升２﹒５％，光大證券（０６１７８）揚２﹒３％。



＊沙中補鑊涉廿億，港鐵買單發盈警＊



運輸及房屋局局長陳帆昨（１８日）宣布沙中線明年起會局部通車。港鐵（０００６６）同

日發盈警，指公司將於作出一項２０億元的撥備，以支付紅磡事件所產生的費用以及與分階段啟

用屯馬線相關的若干費用。事件或令港鐵短期盈利受壓，惟對長期盈利能力影響不大。

市場對港鐵罕有發盈警的看法不一。摩根士丹利對事件感到意外，指沙中線超支構成的風險

叫人憂慮，考慮到公司年初至今股價表現強勁，估值相對同業缺乏吸引力，決定將其投資評級由

「與大市同步」下調至「減持」，目標價為４７元。

花旗亦較保守，預料事件或短期令港鐵股價較為疲弱，將今年財年的盈利預測調低２１％。

不過港鐵是少數在中美貿易戰下較少受影響的香港上市公司，故仍維持「買入」評級及目標價

５２元。

大和就相對樂觀，認為有關安排表明港鐵可以逐步擺脫過去問題所帶來的影響，對前景而言

屬好兆頭，亦是與政府解決沙中線問題的建設性合作。將目標價上調２３％至５８﹒８元，評級

維持「優於大市」。

港鐵今日開市低開近３％後，吸引資金短線逄低吸納，惟其後反覆回落，終收跌２﹒７％，

報５４﹒２元幣，失十天線（約５４﹒３５元）。



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