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即市新聞

19/07/2019 08:45

【科創板】報道指券商加強兩融風控，或只對機構開放融券權限

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》隨著科創板融券交易空間打開，有券商加
強兩融風控，可能只對機構開放融券權限，並要求日內回轉交易；對個人投資者明確單一科創板
股票佔比不超２０％，科創板股票總體佔比不超３５％，擔保比例過低不得買入科創板股票，並
獲取Ｔ＋０處理權限。
　　據《中國證券報》引述一家中型券商負責人指，科創板開市初期，融券權限和券源將只給機
構客戶，對客戶規模有著比較高的門檻要求。在交易模式上，希望投資者進行日內回轉交易，即
在當日融券賣出後，當日還券，保證風險可控。
　　而對個人投資者，報道指，有券商同意將科創板股票首日納入擔保範圍，但會進行每月評估
。在折算率方面，上市前三個月內為２０％，之後每月定期調整。這一折算率低於現有Ａ股。
　　在處理流程，上述券商保留了擔保比例低於１３０％時，Ｔ＋１追保、Ｔ＋２處理的步驟，
但將之前的「低於１１０％時，次日處理」改為「低於１１０％時，盤中處理」。
　　在持倉集中度實時控制指標上，該券商要求，單一科創板股票市值佔信用帳戶總資產比例不
得高於２０％，科創板股票總市值佔信用帳戶總資產比例不得高於３５％。如果擔保比例不滿足
條件，將不得買入科創板股票。

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