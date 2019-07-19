《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海金融網站公布，上海市委近日決定，
原浦東新區區政協主席、黨組書記嚴旭出任上海市金融工作委員會黨委書記，上海市金融辦副主
任解冬出任市金融工作局局長，並作為上海市地方金融監管局局長人選。
鄭楊不再擔任市金融工作黨委書記、市地方金融監管局局長、市金融工作局局長職務。
19/07/2019 08:45
【駐滬專電】滬金融辦副主任解冬升任上海市金融工作局局長
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海金融網站公布，上海市委近日決定，
原浦東新區區政協主席、黨組書記嚴旭出任上海市金融工作委員會黨委書記，上海市金融辦副主
任解冬出任市金融工作局局長，並作為上海市地方金融監管局局長人選。
鄭楊不再擔任市金融工作黨委書記、市地方金融監管局局長、市金融工作局局長職務。
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