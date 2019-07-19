【科創板】群益證券：天准科技目標價３３元，或因稀缺性而突破

《經濟通通訊社１９日專訊》群益證券發表報告指出，即將於下周一（２２日）科創板上市

的天准科技（滬：６８８００３）是國內機器視覺檢測設備領先企業，２０１７年成功進入蘋果

產業鏈，同時公司正在逐步拓展光伏產業，汽車電子和倉儲物流行業客戶，帶動智能檢測裝備快

速增長。

受益於產業結構升級和工業智能化程度不斷提高，預計智能檢測裝備國產化率將逐步提高，

另外公司與蘋果、三星等國際大客戶已經建立長期合作關係，公司核心技術和產品已經能夠實現

進口替代。預計公司２０１９╱２０２０年實現淨利潤１﹒３９億元（人民幣．下同）和

２﹒０１億元，同比分別增長４６﹒８３％和４４﹒７１％，ＥＰＳ為０﹒７２元╱１﹒０４元

，公司發行價格為２５﹒５０元，對應發行價格的ＰＥ為３５、２５倍，作為科創板上市企業，

公司業績快速增長，市場關注度較高，給予一定的估值溢價，參考目前與公司業務類似的精測電

子（深：３００５６７）２０１９╱２０２０年動態ＰＥ分別為３２倍和２３倍，報告認為天准

科技２０２０年ＰＥ為３２倍相對合理，目標價格３３元，短期則可能因科創板的稀缺性而突破

其合理價值區間。（ｃｔ）



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