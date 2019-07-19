《經濟通通訊社１９日專訊》中國銀行業協會１９日發布的《人民幣國際化報告
（２０１８）》顯示，２０１８年，人民幣跨境收付金額合計１５﹒８５萬億元，同比增長
４６％，跨境人民幣佔本外幣跨境收付比重為２２﹒５％，人民幣已連續八年為中國第二大國際
收付貨幣。（ｃａ）
19/07/2019 12:12
【聚焦人幣】中銀協：去年人民幣跨境收付金額同比增長４６％
《經濟通通訊社１９日專訊》中國銀行業協會１９日發布的《人民幣國際化報告
（２０１８）》顯示，２０１８年，人民幣跨境收付金額合計１５﹒８５萬億元，同比增長
４６％，跨境人民幣佔本外幣跨境收付比重為２２﹒５％，人民幣已連續八年為中國第二大國際
收付貨幣。（ｃａ）
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