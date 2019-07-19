《經濟通通訊社１９日專訊》財政部發布《關於繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公
司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》。《公告》指出，個人持有掛牌公司的股票，持股期
限超過１年的，對股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。
個人持有掛牌公司的股票，持股期限在１個月以內（含１個月）的，其股息紅利所得全額計
入應納稅所得額；持股期限在１個月以上至１年（含１年）的，其股息紅利所得暫減按５０％計
入應納稅所得額；上述所得統一適用２０％的稅率計徵個人所得稅。（ｗｌ）
19/07/2019 11:52
【減稅降費】財政部：個人持新三板股票逾１年股息紅利所得暫免稅
《經濟通通訊社１９日專訊》財政部發布《關於繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公
司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》。《公告》指出，個人持有掛牌公司的股票，持股期
限超過１年的，對股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。
個人持有掛牌公司的股票，持股期限在１個月以內（含１個月）的，其股息紅利所得全額計
入應納稅所得額；持股期限在１個月以上至１年（含１年）的，其股息紅利所得暫減按５０％計
入應納稅所得額；上述所得統一適用２０％的稅率計徵個人所得稅。（ｗｌ）
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