【減稅降費】財政部：個人持新三板股票逾１年股息紅利所得暫免稅

《經濟通通訊社１９日專訊》財政部發布《關於繼續實施全國中小企業股份轉讓系統掛牌公

司股息紅利差別化個人所得稅政策的公告》。《公告》指出，個人持有掛牌公司的股票，持股期

限超過１年的，對股息紅利所得暫免徵收個人所得稅。

個人持有掛牌公司的股票，持股期限在１個月以內（含１個月）的，其股息紅利所得全額計

入應納稅所得額；持股期限在１個月以上至１年（含１年）的，其股息紅利所得暫減按５０％計

入應納稅所得額；上述所得統一適用２０％的稅率計徵個人所得稅。（ｗｌ）

