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即市新聞

19/07/2019 13:00

《神州縱橫－凌昆》中美經貿關係進微妙時刻

　　《神州縱橫》中美經貿關係近日似有緩和跡象，雙方的貿易談判代表通了電話，美國則宣布
豁免１１０種中國產品入口的懲罰性關稅，並將在不影響國家安全的基礎上放寬對華為的部分斷
供禁令，允許美國企業有限度地向華為提供產品及服務，這些最新發展的意義為何值得探討。
　
＊美國急切希望重開談判＊
　
　　習特Ｇ２０會後美方一直放風指兩國將重開經貿談判，日前終爭取得與中方通電話：貿易代
表萊特希澤及財長努欽與中國的劉鶴及商務部長電談，就落實習特會共識交換意見。雖然這只是
很初步的接觸，何時能真正重開談判仍是未知數，但已成為利好市場因素，有接觸總比無接觸好
。這再次凸顯特朗普急於與華取得某種協議和力避談判破裂的出現，即使一點接觸也可帶來希望
，從而有利他的競選連任。與此同時美國又宣布了兩項措施，一是豁免１１１０種中國產品入口
的懲罰性關稅。但這並非關稅戰政策有變，而只是技術性調整，更不是新措施。之前美國政府在
回應企業申請時已批准了１０００項免關稅產品。據報５月當局便收到１﹒３萬份免稅申請，並
已拒絕了５０００餘份。故今後或將仍有新的免稅批准發出。當局的考慮因素是中國入口是否難
以替代和涉及２０２５製造業升級計劃。Ｔｅｓｌａ的電動汽車電腦及屏幕顯示系統便成了申請
免稅失敗的代表性案例。顯然１１０項免稅批准須屬行政性操作，並無政策性新意。
　
＊華為仍列禁制黑名單＊
　
　　反而更值得注意者是１１０項的內容：所涉產品多為高科技產品，包括醫設備及電子元密件
等，反映了中國輸美者除了勞動密集加工消費品外，還有不少高技術水平產品，難怪美國對中國
的科技發展尤其２０２５計劃耿耿於懷。此外，美國商務部宣布設立華為禁制令的申請豁免機制
，美企產品若不影響國家安全將可繼續供應華為。這同樣不表示政策有變，華為仍列於禁制黑名
單上，只是仿效關稅戰設豁免機制，但主導權如怎樣解釋「國家安全」仍握在政府手上，因此美
國業界反應一般。對中國來說，此舉雖表面上是退讓，實效如何留待觀察。同時斷供只是禁制的
一部分，禁止進入美國市場的限制也應予放寬。何況除華為外還有其他中企受供給及市場進入限
制，同樣應得到放寬。現時見到了中美關係微妙互動時刻，美國好像釋出了一些善意，就看中方
如何解讀。有意見認為中共高層在美國有千絲萬縷的利益關係，故不會輕易與美國硬碰，或許會
得些好處便同意重開談判，並再小批量購入美國農產品。事態如何發展且拭目觀之。
《資深評論員　凌昆》

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