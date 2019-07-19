【人行放水】消息稱今再１千億逆回購，全周全口徑投放４７１５億

《經濟通通訊社１９日專訊》市場消息指，人行今日將進行１０００億元（人民幣．下同）

７天期逆回購操作。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。

本周逆回購操作量達４６００億元，加上周一（１５日）對當日到期的１８８５億元中期借

貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中小銀行增量操作，總操作量２０００億元。全口徑計

，本周淨投放４７１５億元。

人行還就７、１４和２８天期逆回購操作需求詢量。（ａｃ）

