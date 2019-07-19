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19/07/2019 10:33

【人行放水】人行１千億逆回購利率持平，全周淨投放規模創半年高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的
１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。
　　公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。
　　本周逆回購操作量達４６００億元，加上周一（１５日）對當日到期的１８８５億元中期借
貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中小銀行增量操作，總操作量２０００億元。全口徑計
，本周淨投放４７１５億元，為半年來最大單周淨投放規模。（ａｃ）

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