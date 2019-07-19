【人行放水】人行１千億逆回購利率持平，全周淨投放規模創半年高

《經濟通通訊社１９日專訊》人民銀行公布，為維護銀行體系流動性合理充裕，今日進行的

１０００億元（人民幣．下同）７天期逆回購中標利率持平，為２﹒５５％。

公開市場今日沒有逆回購到期，即今日淨投放１０００億元。

本周逆回購操作量達４６００億元，加上周一（１５日）對當日到期的１８８５億元中期借

貸便利（ＭＬＦ）等量續做的基礎上，對中小銀行增量操作，總操作量２０００億元。全口徑計

，本周淨投放４７１５億元，為半年來最大單周淨投放規模。（ａｃ）

