【科創板】群益證券：睿創微納盈利能力强，目標價３７元

《經濟通通訊社１９日專訊》群益證券發表報告指，下周一（２２日）在科創板上市的睿創

微納（滬：６８８００２）是國內非製冷紅外探測器的領軍企業之一，從芯片設計到機芯、整機

製造具備完整的技術儲備及生產能力。得益於技術的不斷研發進步，公司在軍品及民品領域客戶

拓展迅速，近年來收入及利潤規模出現了爆發式的增長。

報告指，睿創微納發行價格２０元（人民幣．下同），作為科創板的首發企業之一，公司業

績成長迅速，市場關注度較高，給予一定的溢價，參考目前與公司業務類似的高德紅外

（深：００２４１４）及大立科技（深：００２２１４）估值水平，給予公司目標價格３７元，

對應２０２０年ＰＥ為６０倍，短期則可能因科創板的稀缺性而突破其合理價值區間。



＊今明兩年料淨利潤增長７０％、２８％＊



報告指，基於全球民用安防需求以及軍用需求的穩定快速增長，同時公司市占份額不斷提升

的判斷，隨著公司整機渠道的建立擴張，預計未來兩年收入速將分別達到７５％和３６％。對比

Ａ股同類型上市企業，公司產品結構中前端芯片、機芯產品較多，因此公司整體收入增長較快，

綜合毛利率亦處於領先地位。同時，隨著公司訂單數量的增長，公司人均產值明顯提升並高出同

業對手。公司募集４﹒５億元，發行６０００萬股本。項目達產後公司將形成新增年產３６萬隻

探測器及７０００套整機系統的生產規模，為公司業績長期增長提供助力。

預計公司２０１９╱２０２０年實現淨利潤２﹒１億元和２﹒７億元，同比分別增長７０％

和２８％，ＥＰＳ為０﹒４８元╱０﹒６１元。預計２０１９╱２０２０年實現淨利潤２﹒１億

元和２﹒７億元，同比分別增長６９％和２８％，ＥＰＳ為０﹒４８元╱０﹒６１元。（ｃａ）



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