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即市新聞

19/07/2019 15:03

【科創板】群益證券：睿創微納盈利能力强，目標價３７元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》群益證券發表報告指，下周一（２２日）在科創板上市的睿創
微納（滬：６８８００２）是國內非製冷紅外探測器的領軍企業之一，從芯片設計到機芯、整機
製造具備完整的技術儲備及生產能力。得益於技術的不斷研發進步，公司在軍品及民品領域客戶
拓展迅速，近年來收入及利潤規模出現了爆發式的增長。
　　報告指，睿創微納發行價格２０元（人民幣．下同），作為科創板的首發企業之一，公司業
績成長迅速，市場關注度較高，給予一定的溢價，參考目前與公司業務類似的高德紅外
（深：００２４１４）及大立科技（深：００２２１４）估值水平，給予公司目標價格３７元，
對應２０２０年ＰＥ為６０倍，短期則可能因科創板的稀缺性而突破其合理價值區間。

＊今明兩年料淨利潤增長７０％、２８％＊

　　報告指，基於全球民用安防需求以及軍用需求的穩定快速增長，同時公司市占份額不斷提升
的判斷，隨著公司整機渠道的建立擴張，預計未來兩年收入速將分別達到７５％和３６％。對比
Ａ股同類型上市企業，公司產品結構中前端芯片、機芯產品較多，因此公司整體收入增長較快，
綜合毛利率亦處於領先地位。同時，隨著公司訂單數量的增長，公司人均產值明顯提升並高出同
業對手。公司募集４﹒５億元，發行６０００萬股本。項目達產後公司將形成新增年產３６萬隻
探測器及７０００套整機系統的生產規模，為公司業績長期增長提供助力。
　　預計公司２０１９╱２０２０年實現淨利潤２﹒１億元和２﹒７億元，同比分別增長７０％
和２８％，ＥＰＳ為０﹒４８元╱０﹒６１元。預計２０１９╱２０２０年實現淨利潤２﹒１億
元和２﹒７億元，同比分別增長６９％和２８％，ＥＰＳ為０﹒４８元╱０﹒６１元。（ｃａ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形
　　　　　　　　式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出
　　　　　　　　投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

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