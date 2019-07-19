【貿易開戰】外交部：中美再次通話，討論落實「習特會」共識

《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人耿爽今日主持例行記者會，就中美經貿磋商

最新進展時表示，據了解，中美雙方的牽頭人再次舉行通話，討論落實兩國元首大阪會晤共識的

問題。

外電報道指，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽已就貿易問題

通了電話。

努欽早前表示，本周四中國與美國將召開電話會議，雙方可能會進一步舉行面對面談判，但

要視討論進展而定。（ｃａ）

