《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人耿爽今日主持例行記者會，就中美經貿磋商
最新進展時表示，據了解，中美雙方的牽頭人再次舉行通話，討論落實兩國元首大阪會晤共識的
問題。
外電報道指，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽已就貿易問題
通了電話。
努欽早前表示，本周四中國與美國將召開電話會議，雙方可能會進一步舉行面對面談判，但
要視討論進展而定。（ｃａ）
19/07/2019 16:35
【貿易開戰】外交部：中美再次通話，討論落實「習特會」共識
《經濟通通訊社１９日專訊》中國外交部發言人耿爽今日主持例行記者會，就中美經貿磋商
最新進展時表示，據了解，中美雙方的牽頭人再次舉行通話，討論落實兩國元首大阪會晤共識的
問題。
外電報道指，中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊特希澤、財政部長努欽已就貿易問題
通了電話。
努欽早前表示，本周四中國與美國將召開電話會議，雙方可能會進一步舉行面對面談判，但
要視討論進展而定。（ｃａ）
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