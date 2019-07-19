【移交逃犯】蔡英文稱會人道處理香港示威者，外交部：勿假裝慈悲

《經濟通通訊社１９日專訊》報道指一批香港反修例示威者到台灣尋求政治庇護。台灣的總

統蔡英文回應指，相信有關單位掌握情況，對於這些來自香港的朋友，會基於人道適當處理。

大陸外交部發言人耿爽今日回應稱，台灣問題不是外交問題，所以無法回答是否有香港示威

者赴台尋求庇護的問題。他同時奉勸台灣的一些人，不要在這個時候跳出來假裝慈悲，自己不過

是個「泥菩薩」。

對於有報道提到，有示威者已前往美國，耿爽表示中方堅決反對任何組織和個人，借干預香

港事務，干涉中國內政。（ｃａ）（ｚｚ）

