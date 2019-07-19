《經濟通通訊社１９日專訊》中國證監會新聞發言人常德鵬在今日舉行的例行發布會上表示
，科創板各項準備工作，包括審核、注冊、市場主體發行承銷、技術系統等方面目前已經就緒，
下周一（２２日）首批的２５家科創板企業將在上交所上市交易，上交所將發布相關信息。
他同時強調，信息披露制度是資本市場健康發展的制度基石，是維護投資者知情權的重要保
障，中證監將持續督促上市公司依法履行信息披露義務，嚴懲各類信息披露違法違規行為。
（ｗｌ）
19/07/2019 16:32
【科創板】中證監：科創板各項準備工作已經就緒
《經濟通通訊社１９日專訊》中國證監會新聞發言人常德鵬在今日舉行的例行發布會上表示
，科創板各項準備工作，包括審核、注冊、市場主體發行承銷、技術系統等方面目前已經就緒，
下周一（２２日）首批的２５家科創板企業將在上交所上市交易，上交所將發布相關信息。
他同時強調，信息披露制度是資本市場健康發展的制度基石，是維護投資者知情權的重要保
障，中證監將持續督促上市公司依法履行信息披露義務，嚴懲各類信息披露違法違規行為。
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