【科創板啟動】監管全方位護航，科創板２２日開板，料快漲後震盪

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》市場期待已久的科創板７月２２日正式啟

動。為確保科創板平穩順利推出，上交所相關負責人已連續兩日接受央視採訪，重點強調上交所

對科創板異常交易行為的監管，呼籲投資者理性參與，避免盲目跟風炒作。

截至目前，首批於科創板上市的２５家企業情況均已披露。在市場化定價下，首批企業的市

盈率（ＰＥ）在１８﹒８６至１７０﹒７５倍之間，均值為４９﹒１６倍，擬募資金額為

３１０﹒８９億元（人民幣．下同），實際募資總金額為３７０﹒１８億元，多數公司募集資金

超過原先計劃的資金需求。網上申購新股方面，２５家企業平均每家網上申購有效戶數約３０４

萬戶，平均中籤率為０﹒０５９％。



＊上市首日「破發」和「爆漲」均難出現＊



當前投資者對科創板啟動首日的擔憂主要集中在「破發」和「爆炒」兩個方面。

一部分人認為，在實現ＩＰＯ自由定價後，科創板企業ＰＥ普遍高於Ａ股傳統２３倍ＰＥ的

天花板，導致科創板企業定價偏貴，從而會造成上市破發風險。另一部分人則認為，市場對科創

板的熱情積蓄已久，首批上市公司流通股有限，二級市場或將「爆炒」。

關於定價問題，廣發證券策略分析師戴康認為，首批企業發行定價合理適中。首先，科創板

股票定價是落在投價報告參考區間中位數略偏上位置；其次，雖然首批公司ＰＥ普遍高於同行業

，但略低於可比公司；最後，科創板首批企業平均有效報價率約為７６％，平均網下超額認購倍

數高達２７０倍，發行價能充分反映絕大多數參與者理性預期。

然而，即使科創板定價合乎市場的需求，在科創板開市初期市場供求不平衡的情況下，仍可

能出現短期炒作、漲跌幅較大的情形。對此，券商普遍認為，市場化發行機制決定了初期收益率

不會過於樂觀，首日平均１００％以上的「暴漲」難以出現；但因市場供需尚未平衡，短期內同

樣難以出現破發的情況。所以最可能情況是價格在短期內會快速上漲，隨後趨於震蕩。



＊上交所將加強對異常波動的監管＊



根據科創板規則，企業上市首五日不設漲跌幅限制，這是否又在無形中會加劇股指波動風險

？上交所市場監察二部負責人曾剛表示，設置前五日不設漲跌幅限制，主要是參考國際市場的情

況。一般新股上市五日後價格波動較為平穩。考慮到新股首日充分博弈的情況下，後四日的運行

情況可為下一步改革提供參考。

他又指，科創板在上市五個交易日之後將漲跌幅限制放寬至２０％，主要是為了減少交易阻

力，提升市場定價效率。按歷史數據測算，２０％的漲跌幅相比現行的Ａ股１０％的漲跌幅限制

，可以減少約８０％的漲跌停現象。

同時，為平抑市場在首五日的劇烈波動，上交所在科創板規則中還設置了個股臨停、價格籠

子、異常交易細則以及轉融通制度安排。其中，在異常交易方面，將重點監管虛假申報、拉抬打

壓股價、維持漲跌幅限制價格、自買自賣和嚴重異常波動股票申報速率異常等１１種異常交易行

為。

上交所監察一部副總經理張虹表示，上交所將實施遞進式監管。首次發生異常交易的，採取

書面警示措施；再次發生異常交易的，將其列為重點監控帳戶；第三次發生異常交易的，暫停帳

戶盤中交易。對於多次發生異常交易、涉嫌市場操縱的異常交易等情形，上交所將作為監管重點

，從嚴採取監管措施。她呼籲投資者應全面、客觀地認識科創板的投資機會和投資風險。



＊科創板對二級市場分流效應可控＊



除了炒作問題外，還有不少投資者對科創板分流效應有一定的擔憂。不過，業內人士認為，

科創板分流效應有限可控。

廣發證券的戴康指，由於科創板產業集中度高，因此分流資金呈現結構化，將主要體現在小

市值的偽科技股上，對大盤影響微不足道。

他指出，首先科創板整體超募率為１９﹒０７％，低於市場預期；其次，在悲觀情形下，測

算科創板首日交易流通市值為２６５億元，相較主板成交額來說佔比較小。而實際換手率大概率

可能低於預期，分流效果可能進一步弱化。最後，具體分流效應大小仍取決於與在開市前後存量

市場日均成交額對比。

反而，科創板啟動對存量Ａ股板塊短期內有提振效果。交銀國際發布的報告指，過去創業板

上市時帶動了中小盤股的行情及活躍度，對原有Ａ股估值亦產生正向影響。現在科創板企業得益

於高成長性普遍估值較高，這可能帶動存量Ａ股市場的估值提升。

